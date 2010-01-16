Посадили и забыли



13 – 18 февраля 2017 года



Республиканские СМИ 14 марта распространили сообщение под заголовком «Доверие народа вдохновляет на новые высокие рубежи». В нем рассказывается о втором дне пребывания президента в Бухарской области. В частности, глава государства второй день поездки посетил Бухарский филиал Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи, ознакомился со строительно-ремонтными работами.



«Бухарская область сегодня живет ранее невиданными огромными преобразованиями, процессом роста и развития. Все это является практическим проявлением заботы и внимания Президента нашей страны Шавката Мирзиёева к народу, его благородных дел и устремлений на пути создания ни в чем и никому не уступающей благополучной и процветающей жизни», - пишет УзА.



Все ведущие СМИ опубликовали 14 марта сообщение под заголовком «Президент Узбекистана и канцлер ФРГ обменялись посланиями». «В связи с 25-летием установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Федеративной Республикой Германия Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель направила поздравление Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву», - пишет УзА. Затем приводятся цитаты из послания канцлера. Далее говорится о поздравлении президента Узбекистан в адрес А.Меркель.



Под заголовком «Президенты Узбекистана и Турции обменялись посланиями» в печати 15 марта сообщается о том, что две страны отмечают 25-ю годовщину со дня установления дипломатических отношений. «Реджеп Таййип Эрдоган выразил уверенность в реализации достигнутых в ходе обстоятельных переговоров на высшем уровне 18 ноября 2016 года в городе Самарканде договоренностей о совместной работе по расширению двусторонних связей и отметил готовность турецкой стороны к развитию на основе взаимного доверия сотрудничества на двусторонней, региональной и международной платформах во благо турецкого и узбекского народов», - пишут СМИ. По их данным, президент Узбекистана выразил уверенность, что совместными усилиями стороны смогут вывести всестороннее и долгосрочное партнерство на качественно новый уровень во имя процветания братских народов.



В этот же день газеты опубликовали сообщение «Президент Узбекистана и Король бельгийцев обменялись посланиями». В данном случае также приводятся выдержки из текстов посланий руководителей двух стран.



Республиканские СМИ 17 марта опубликовали указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы экстренной медицинской помощи». Согласно ему, в республике будет создана единая организационная структура системы оказания экстренной медицинской помощи, включающей все службы неотложной скорой медицинской помощи в соответствии с современными мировыми требованиями оперативности, высокой технологичности и эффективности.



Также газеты опубликовали постановление главы государства «О переносе выходного дня с субботы 18 марта 2017 года на понедельник 20 марта 2017 года».



В этот же день публикуется сообщение УзА «Президент Узбекистана принял президента Европейского банка реконструкции и развития». Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 16 марта принял президента Европейского банка реконструкции и развития Суму Чакрабарти, находящегося в нашей стране с визитом. «Глава нашего государства, приветствуя гостя, особо отметил важность развития взаимовыгодного и долгосрочного сотрудничества между Узбекистаном и ЕБРР», - пишет УзА.



Мнение главы ЕБРР о визите в Узбекистан приводится в интервью УзА под заголовком «Сума Чакрабарти: «Стратегия действий — приоритетные направления развития Узбекистана». «Мы поддерживаем осуществляемые в Узбекистане реформы, проекты, направленные на всестороннее развитие страны», - цитирует агентство слова президента ЕБРР.



В субботних номерах газет опубликовано сообщение «О государственном визите Президента Узбекистана в Казахстан». «Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев по приглашению Президента Республики Казахстан Нурсултан Назарбаева 22-23 марта 2017 года посетит с государственным визитом Казахстан», - пишут СМИ.



Ряд изданий перепечатали материал ИА «Жахон» под заголовком «Узбекистан и Казахстан – локомотивы Центральной Азии». В нем говорится о состоянии и перспективах отношений между двумя странами.



В этот же день республиканские издания распространили сообщение пресс-службы ЦИК под заголовком «Встреча в Центральной избирательной комиссии». В нем говорится, что 17 марта состоялась встреча председателя Центральной избирательной комиссии с делегацией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе во главе с директором Михаэлем Георгом Линком.



Газеты в начале недели опубликовали репортажи о состоявшемся в минувшие выходные всенародном хашаре. Так, «Народное слово» озаглавило статью об этом мероприятии «24 миллиона деревьев и 17 миллионов цветов украсили страну в преддверии праздника».



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 15 марта опубликовали статью «Новые горизонты прогресса». Она посвящена ста дням со дня избрания нового президента страны. «Страна, избравшая своего руководителя, начала делать уверенные шаги по осуществлению созидательных реформ. Работа во всех сферах продолжилась с новой силой. Даже вчерашние скептики признали, что Узбекистан не свернул с верного пути», - пишет автор.



Ряд изданий 14 марта перепечатали заметку под заголовком «В подарок – дом от президента». В ней говорится, что молодой узбекский ученый Рауф Салаходжаев, недавно включенный в Топ-100 лучших молодых экономистов мира, получил дом в подарок от президента.



В газете XXI Asr опубликована проблемная статья «Большой вопрос «маленькой» проблемы». Автор рассказывает о проблеме, с которой столкнулся предприниматель из Коканда. Еще в 2009 году решением хокима города принадлежащую ему столовую снесли. После многолетних судебных процессов в 2016 году вынесено решение о возмещение материального и морального ущерба бизнесмену со стороны хокимията. Однако, как пишет газета, власти города не спешат выполнять решение суда.



Еженедельное издание «Оила даврасида» под рубрикой «Актуальная тема» опубликовало материал, посвященный весенним работам по озеленению. «Если высаживаются миллионы саженцев, то вокруг уже должен быть лес» - так озаглавил статью автор. Он рассуждает о том, что официально каждый год сообщается о том, что высаживаются десятки миллионов декоративных и фруктовых деревьев. «Но почему то, наша страна не превратилась в зеленый край?», - задается автор риторическим вопросом.



Затем он пишет о том, что посадив деревья во время хашаров, о них на следующий день забывают. До следующей весны саженцы высыхают или поедаются скотиной. А в новом году работа по озеленению начинается сначала. «Если уж мы сажаем деревья, то давайте определим и тех, кто будет о них заботиться. Если никто не будет отвечать за полив, обработку почвы, то зачем нужна такая работа», - пишет газета.



