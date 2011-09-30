Мира и благополучия



20 марта с экранов телевизоров к народу страны с поздравлением по случаю Навруза обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Отметив, что суть и смысл этого праздника заключаются в добрых делах, помощи и поддержке нуждающихся, он пожелал народам всех стран «ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса».



