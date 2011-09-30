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Мира и благополучия

20 марта с экранов телевизоров к народу страны с поздравлением по случаю Навруза обратился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. Отметив, что суть и смысл этого праздника заключаются в добрых делах, помощи и поддержке нуждающихся, он пожелал народам всех стран «ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса».

Мира и благополучия


Соб. инф.



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Просмотров: 408     21 марта 2017


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