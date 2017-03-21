Парижские тайны



По информации из неофициальных источников, Узбекистан отозвал Чрезвычайного и Полномочного Посла во Франции Равшана Усманова. Источники утверждают, что произошло это не столько по истечении срока полномочий, сколько из-за финансовых операций сомнительного характера, которые посол якобы осуществлял через один из банков Латвии вместе со своим другом и однокурсником Зафаром Хусановым, ныне проживающим во Франции.



Кстати, последний когда-то являлся представителем узбекских авиалиний в Париже, но был уволен со скандалом, как поговаривают, тоже из-за финансовых махинаций во вверенном ему представительстве. Позже скандал удалось замять. Но возвращаться в Узбекистан он не рискнул, попросив убежище во Франции и сохранив за собой интересы в узбекском туризме, контролируемым из Франции. Увольнение не помешало ему приобрести виллу в одном из престижных районов Парижа.



Была еще одна мутная история, связанная с автомобилем, зарегистрированным на узбекское диппредставительство в ЮНЕСКО, и на котором гоняла по Парижу супруга Зафара Хусанова, доставляя дополнительные хлопоты местной полиции. При этом в штате посольства и представительства в ЮНЕСКО она не состояла. При задержании полицией за свои дорожные шалости она представлялась дочерью президента Узбекистана, говорят, не забыв обложить полицейских матом. Известно, что МИД Франции неоднократно отправлял ноты по этому поводу в посольство Узбекистана, но они оставались без реагирования.



Возвращаясь к личности посла Узбекистана во Франции, можно предположить, что он стал заложником своего однокурсника, а это абсолютно неприемлемо для страны, которую он представляет, поскольку может повлечь крайне нежелательные последствия.



Тем не менее необходимо сказать, что на момент подготовки текста фамилия Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана во Франции по-прежнему



Кстати, последний когда-то являлся представителем узбекских авиалиний в Париже, но был уволен со скандалом, как поговаривают, тоже из-за финансовых махинаций во вверенном ему представительстве. Позже скандал удалось замять. Но возвращаться в Узбекистан он не рискнул, попросив убежище во Франции и сохранив за собой интересы в узбекском туризме, контролируемым из Франции. Увольнение не помешало ему приобрести виллу в одном из престижных районов Парижа.Была еще одна мутная история, связанная с автомобилем, зарегистрированным на узбекское диппредставительство в ЮНЕСКО, и на котором гоняла по Парижу супруга Зафара Хусанова, доставляя дополнительные хлопоты местной полиции. При этом в штате посольства и представительства в ЮНЕСКО она не состояла. При задержании полицией за свои дорожные шалости она представлялась дочерью президента Узбекистана, говорят, не забыв обложить полицейских матом. Известно, что МИД Франции неоднократно отправлял ноты по этому поводу в посольство Узбекистана, но они оставались без реагирования.Возвращаясь к личности посла Узбекистана во Франции, можно предположить, что он стал заложником своего однокурсника, а это абсолютно неприемлемо для страны, которую он представляет, поскольку может повлечь крайне нежелательные последствия.Тем не менее необходимо сказать, что на момент подготовки текста фамилия Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана во Франции по-прежнему указана на сайте МИД. Но это еще не о чем не говорит. К примеру, послом Узбекистана в Израиле по-прежнему числится Ойбек Эшонов, однако он давно находится в Ташкенте и по данным наших источников, в Израиль если и вернется, то в качестве туриста.