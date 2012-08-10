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От соперничества к сотрудничеству

22 марта начался государственный визит президента Узбекистана в Казахстан. По мнению аналитиков, принципиальным отличием нынешней встречи от тех, что проходили с участием Ислама Каримова, является приоритет сотрудничества над соперничеством, как бы не избегали подобной оценки главы двух государств, одного из которых теперь уже нет в живых.

Первый президент Узбекистана и первый президент Казахстана были почти ровесниками, представителями одного поколения и одной эпохи, мировоззрение которого формировалось в годы советской власти от Сталина до Горбачева, практически одновременно ставшие у руля суверенных постсоветских государственных образований. Каждый из них – и об этом непременно необходимо сказать - претендовал на абсолютное лидерство в регионе возглавляемой им страны, как в контексте политического влияния, так и в экономической сфере.

Шавкат Мирзиёев на 17 лет моложе своего казахстанского коллеги, он из когорты руководителей, значительная часть сознательной жизни которых пришлась на период становления государственного суверенитета и перехода от плановой экономики к формированию рыночных отношений. Для него визави – аксакал, чей политический опыт заслуживает изучения, но не является предметом слепого копирования. Главное для нынешнего президента Узбекистана – на деле, а не в декларативно, реализовать действительно невостребованный в полном объеме потенциал двух государств, содействовать максимальному их сближению на взаимовыгодной основе, что в значительной степени обеспечит экономический рост и в конечном итоге – повышение жизненного уровня населения страны, которую он возглавил.

Аналитики обратили внимание, что незадолго до государственного визита в Астану главы областных администраций Узбекистана по поручению президента провели масштабные переговоры в ряде российских регионов на предмет расширения торгово-экономических отношений, в том числе – стабильных поставок в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции. Это означает кратное увеличение уже в ближайшее время грузопотока, как по железной дороге, так и автомобильным транспортом. Вопрос комфортного транзита грузов через территорию Казахстана, исключающий неожиданности в виде ситуативного повышения транзитных тарифов, немаловажен, поскольку позволяет планировать доходы на максимально допустимую перспективу.   

Ферганский нефтеперерабатывающий завод Узбекистана способен переработать серьезные объемы казахстанской нефти, в том числе и по толлинговым контрактам. Максимальная загрузка ФНПЗ – это еще и повышение обеспеченности нефтепродуктами Узбекистана, регулярно испытывающего их нехватку. Не лишними, представляется, будет в Узбекистане и частный инвестиционный казахстанский капитал, что позволит интегрировать целые экономические отрасли, создав тысячи дополнительных рабочих мест.

Всё перечисленное выше, равно как целый ряд дополнительных позиций, где два государства могут найти множество точек соприкосновения, было очевидно и раньше. Однако не реализовано или реализовано в крайне ограниченных объемах. Теперь, судя по повестке визита, контурно очерченной Шакатом Мирзиёевым накануне своего прибытия в Астану, двусторонние отношения Узбекистана и Казахстана, с непременной проекцией на всю постсоветскую Среднюю Азию и большую часть всего постсоветского пространства, вполне могут стать тем политическим и экономическим локомотивом, потребность в котором назрела давно.

От соперничества к сотрудничеству


Сергей Ежков



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Просмотров: 1203     23 марта 2017


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