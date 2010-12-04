28-29 марта в Ташкенте пройдет девятое пленарное заседание Сената. В повестке дня - рассмотрение ряда законов, в том числе законов о внесении изменений и дополнений в Конституцию, в закон «О судах», Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы, ряд других актов, а также закон «О Высшем судейском совете Республики Узбекистан».





Как сообщает пресс-служба парламента, сенаторы заслушают отчеты уполномоченного Олий Мажлиса по правам человека (омбудсмана), Счетной палаты, генерального прокурора, министра внутренних дел, председателя правления Центрального банка и председателя Государственного комитета по охране природы.









