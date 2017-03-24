Федорино горе



По сведениям из достоверных источников, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана (НЭСМИ) решила взять под полный контроль деятельность интернет сайтов, зарегистрированных на территории UZ, вынудив их стать членами ассоциации, как ранее было сделано с частными радиостанциями и телеканалами страны. Именно на них НАЭСМИ отработала технологию добровольно-принудительного членства в ассоциации.



Зачем? Источники утверждают, что амбиции председателя НАЭСМИ полностью совпадают с желанием нового-пресс-секретаря президента Узбекистана. Ему проще решать вопросы взаимоотношений власти и прессы с одним человеком – председателем НАЭСМИ Фирдавсом Абдухаликовым, - нежели с каждым редактором или владельцем издания отдельно. И это при том, что электронные СМИ страны и без того ручные.



Такой нюанс: в день назначения нового руководителя пресс-службы президента через НАЭСМИ в интернет издания был направлен текст, который спустя несколько часов потребовали убрать, так как назначенец настоятельно просил величать его исключительно руководителем пресс-службы аппарата президента Узбекистана. Что и было сделано.



Еще нюанс: владелец популярного информационного портала Gazeta.uz Сурен Сапов – зять заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Садыка Сафаева. Вопрос, способно ли издание зятя при освещении событий в стране занять независимую позицию, риторический.



Но вернемся к НАЭСМИ, формально имеющей статус неправительственной организации, представляющей интересы электронных средств массовой информации. Но это – в теории. По факту - членство в ассоциации платное и существует она на субсидии государства. Кроме того, все частные телерадиоканалы обязаны безвозмездно предоставлять для НАЭСМИ рекламное время. Ни один из членов ассоциации не имеет права самостоятельно вести переговоры с иностранными неправительственными организациями, телерадиоканалами на предмет стажировки или обучения. Проще говоря, де-юре неправительственная структура, де-факто имеет все признаки административно-цензурного органа, исключающего появление в информационном пространстве Узбекистана подлинной журналистики.



Небольшая ремарка. В период кампании по выборам президента Узбекистана под патронатом НАЭСМИ был создан так называемый независимый пресс-клуб, доступный почти для всех журналистов, работающих в официально зарегистрированных СМИ. Затем заседания пресс-клуба переместились в зал «Зарафшан», куда приглашения получило ограниченное количество журналистов. Недавняя встреча представителей прессы с главой ЕБРР и вовсе проходила на особо охраняемой территории телеканала Zor, принадлежащего медиа-магнату регионального значения Шухрату Ахмедову. На ней присутствовали только совершенно «ручные» труженики пера, которые ни при каких обстоятельствах не зададут ни одного неудобного вопроса.



Таким образом «Дядя Фёдор», как коллеги за глаза иронично именуют председателя НАЭСМИ Фирдавса Абдухаликова, очень быстро дискредитировал вполне здоровую и, главное, актуальную идею создания пресс-клуба со свободным обменом мнениями и не менее раскованным профессиональным общением. Если ему удастся загнать интернет издания территории UZ в «стойло» ассоциации, всё непременно сведётся к бесконечным, бессмысленным и бесперспективным разговорам об открытости и важности СМИ как движущем факторе демократического развития на современном этапе. «Скачет сито по полям, а корыто по углам. За лопатою метла вдоль по улице пошла»...



Это страна уже проходила.



