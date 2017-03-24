 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Мнение Федорино горе
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Федорино горе

По сведениям из достоверных источников, Национальная ассоциация электронных средств массовой информации Узбекистана (НЭСМИ) решила взять под полный контроль деятельность интернет сайтов, зарегистрированных на территории UZ, вынудив их стать членами ассоциации, как ранее было сделано с частными радиостанциями и телеканалами страны. Именно на них НАЭСМИ отработала технологию добровольно-принудительного членства в ассоциации.  

Зачем? Источники утверждают, что амбиции председателя НАЭСМИ полностью совпадают с желанием нового-пресс-секретаря президента Узбекистана. Ему проще решать вопросы взаимоотношений власти и прессы с одним человеком – председателем НАЭСМИ Фирдавсом Абдухаликовым, - нежели с каждым редактором или владельцем издания отдельно. И это при том, что электронные СМИ страны и без того ручные.

Такой нюанс: в день назначения нового руководителя пресс-службы президента через НАЭСМИ в интернет издания был направлен текст, который спустя несколько часов потребовали убрать, так как назначенец настоятельно просил величать его исключительно руководителем пресс-службы аппарата президента Узбекистана. Что и было сделано.

Еще нюанс: владелец популярного информационного портала Gazeta.uz Сурен Сапов – зять заместителя председателя Сената Олий Мажлиса Садыка Сафаева. Вопрос, способно ли издание зятя при освещении событий в стране занять независимую позицию, риторический.

Но вернемся к НАЭСМИ, формально имеющей статус неправительственной организации, представляющей интересы электронных средств массовой информации. Но это – в теории. По факту - членство в ассоциации платное и существует она на субсидии государства. Кроме того, все частные телерадиоканалы обязаны безвозмездно предоставлять для НАЭСМИ рекламное время. Ни один из членов ассоциации не имеет права самостоятельно вести переговоры с иностранными неправительственными организациями, телерадиоканалами на предмет стажировки или обучения. Проще говоря, де-юре неправительственная структура, де-факто имеет все признаки административно-цензурного органа, исключающего появление в информационном пространстве Узбекистана подлинной журналистики.

Небольшая ремарка. В период кампании по выборам президента Узбекистана под патронатом НАЭСМИ был создан так называемый независимый пресс-клуб, доступный почти для всех журналистов, работающих в официально зарегистрированных СМИ. Затем заседания пресс-клуба переместились в зал «Зарафшан», куда приглашения получило ограниченное количество журналистов. Недавняя встреча представителей прессы с главой ЕБРР и вовсе проходила на особо охраняемой территории телеканала Zor, принадлежащего медиа-магнату регионального значения Шухрату Ахмедову. На ней присутствовали только совершенно «ручные» труженики пера, которые ни при каких обстоятельствах не зададут ни одного неудобного вопроса.

Таким образом «Дядя Фёдор», как коллеги за глаза иронично именуют председателя НАЭСМИ Фирдавса Абдухаликова, очень быстро дискредитировал вполне здоровую и, главное, актуальную идею создания пресс-клуба со свободным обменом мнениями и не менее раскованным профессиональным общением. Если ему удастся загнать интернет издания территории UZ в «стойло» ассоциации, всё непременно сведётся к бесконечным, бессмысленным и бесперспективным разговорам об открытости и важности СМИ как движущем факторе демократического развития на современном этапе. «Скачет сито по полям, а корыто по углам. За лопатою метла вдоль по улице пошла»...

Это страна уже проходила.

Федорино горе


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1087     24 марта 2017



 
Архив новостей
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 






Подробнее на www.nbu.com -->




Последние новости по рубрикам
  1. Ко всеобщему удовлетворению
    24 марта 2017 в рубрике Братья
  2. Принимая во внимание вышесказанное...
    24 марта 2017 в рубрике Резонанс
  3. Зачем музыканту политология?
    24 марта 2017 в рубрике Народ
  4. Федорино горе
    24 марта 2017 в рубрике Мнение
  5. От соперничества к сотрудничеству
    23 марта 2017 в рубрике Ракурс
  6. Сенат уполномочен...
    23 марта 2017 в рубрике Парламент
  7. Парижские тайны
    21 марта 2017 в рубрике Говорят
  8. Мира и благополучия
    21 марта 2017 в рубрике Дата
  9. Милиция по закону
    20 марта 2017 в рубрике Право
  10. Не чрезвычайная ситуация
    20 марта 2017 в рубрике Назначения
  11. Хороший сосед ближе родственника
    19 марта 2017 в рубрике Факт
  12. Посадили и забыли
    19 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  13. Жил тихо и ушёл тихо
    18 марта 2017 в рубрике Лица
  14. И пойдут поезда
    17 марта 2017 в рубрике Факт
  15. Жить не учат, помогут материально
    17 марта 2017 в рубрике Экономика
  16. Разошлись полюбовно
    17 марта 2017 в рубрике Ситуация
  17. Отпразднуем славно
    17 марта 2017 в рубрике Факт
  18. Снятие блокады
    16 марта 2017 в рубрике Братья
  19. Бориска на царство?
    16 марта 2017 в рубрике Версия
  20. Пресс-секретарь - не журналист
    16 марта 2017 в рубрике Назначения
  21. Права с поправкой на БДИПЧ
    16 марта 2017 в рубрике Факт
  22. Деньги уже на подлёте
    15 марта 2017 в рубрике Факт
  23. Помнят ещё руки...
    14 марта 2017 в рубрике Лица
  24. «Чёрный рынок», что ты вьёшься...
    13 марта 2017 в рубрике Мнение
  25. Взятие Казани
    13 марта 2017 в рубрике Связи
 Самые популярные материалы за месяц
  1. Генерал не ко двору  (10172 просмотров)
    23 февраля 2017 с сайта Назначения
  2. Обширный инфаркт  (9453 просмотров)
    7 марта 2017 с сайта Факт
  3. Разошлись полюбовно  (8237 просмотров)
    17 марта 2017 с сайта Ситуация
  4. «Чёрный рынок», что ты вьёшься...  (7976 просмотров)
    13 марта 2017 с сайта Мнение
  5. Права ограниченного действия  (7937 просмотров)
    5 марта 2017 с сайта Факт
  6. Гладко было на бумаге...  (7493 просмотров)
    11 марта 2017 с сайта Ракурс
  7. На хитрую ГНИ есть патент с винтом  (7210 просмотров)
    1 марта 2017 с сайта Ситуация
  8. Что общего у Абдуллаева и Орлова?  (7201 просмотров)
    24 февраля 2017 с сайта Право
  9. Универсальный толмач  (7038 просмотров)
    9 марта 2017 с сайта Мнение
  10. Мимо кассы  (6483 просмотров)
    27 февраля 2017 с сайта Мнение
  11. И скинем с головы иней  (6372 просмотров)
    23 февраля 2017 с сайта Дата
  12. Разведка Нарышкиным  (6220 просмотров)
    1 марта 2017 с сайта Братья
  13. Все слышали, президент услышал  (6056 просмотров)
    4 марта 2017 с сайта Ракурс
  14. Каждому своё  (5968 просмотров)
    25 февраля 2017 с сайта Назначения
  15. Бориска на царство?  (5961 просмотров)
    16 марта 2017 с сайта Версия
  16. Инициатива наказуема?  (5936 просмотров)
    27 февраля 2017 с сайта Факт
  17. Вот тебе, бабушка...  (5750 просмотров)
    22 февраля 2017 с сайта Резонанс
  18. Купюра для банкоматов  (5671 просмотров)
    4 марта 2017 с сайта Факт
  19. Два ЧП в течение суток  (5571 просмотров)
    24 февраля 2017 с сайта Бывает...
  20. Жизнь продолжается  (5298 просмотров)
    11 марта 2017 с сайта Назначения
  21. Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..  (5188 просмотров)
    2 марта 2017 с сайта Факт
  22. «Воля» и неволя  (5114 просмотров)
    23 февраля 2017 с сайта Факт
  23. Помнят ещё руки...  (5021 просмотров)
    14 марта 2017 с сайта Лица
  24. Жил тихо и ушёл тихо  (4915 просмотров)
    18 марта 2017 с сайта Лица
  25. В полный рост  (4873 просмотров)
    4 марта 2017 с сайта Факт
 

Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства