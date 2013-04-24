Ко всеобщему удовлетворению

Завершился государственный визит президента Узбекистана в Казахстан. Судя по многочисленным комментариям в прессе, стороны выразили удовлетворение контактами.
В частности, Нурсултан Назарбаев заявил, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева сняты все барьеры и «открыты все возможности торговли». «В последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последние пять месяцев или четвертый квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов с обеих сторон, включая новые товары», - сообщил президент Казахстана.
Президент Узбекистана заявил, что его страна считает Казахстан самым близким и надежным соседом.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства