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Ко всеобщему удовлетворению

Завершился государственный визит президента Узбекистана в Казахстан. Судя по многочисленным комментариям в прессе, стороны выразили удовлетворение контактами.
В частности, Нурсултан Назарбаев заявил, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева сняты все барьеры и «открыты все возможности торговли». «В последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последние пять месяцев или четвертый квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов с обеих сторон, включая новые товары», - сообщил президент Казахстана.

Президент Узбекистана заявил, что его страна считает Казахстан самым близким и надежным соседом.

Ко всеобщему удовлетворению


Соб. инф.



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Просмотров: 95     24 марта 2017


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