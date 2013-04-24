Ко всеобщему удовлетворению



Завершился государственный визит президента Узбекистана в Казахстан. Судя по многочисленным комментариям в прессе, стороны выразили удовлетворение контактами.

В частности, Нурсултан Назарбаев заявил, что с приходом к власти Шавката Мирзиёева сняты все барьеры и «открыты все возможности торговли». «В последнее время совершенно по-другому стали развиваться наши отношения. Только за последние пять месяцев или четвертый квартал прошлого года товарооборот между нашими странами вырос на 30 процентов с обеих сторон, включая новые товары», - сообщил президент Казахстана.



Президент Узбекистана заявил, что его страна считает Казахстан самым близким и надежным соседом.



