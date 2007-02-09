





Доброе время суток, уважаемый Сергей Александрович! 24 марта 2017 года на вашем сайте была опубликована статья под названием «Федорино горе» , в которой на основании информации, полученной из якобы «достоверных источников», в адрес НАЭСМИ были высказаны ряд, не обоснованных на мой взгляд, обвинений.



Заявление о том, что «все частные телерадиоканалы обязаны безвозмездно предоставлять для НАЭСМИ рекламное время», также не имеет никакого отношения к действительности, и удостовериться в этом можно с помощью той-же бухгалтерской отчетности.



НАЭСМИ действительно активно привлекает национальных и зарубежных тренеров для проведения семинаров, направленных на повышение квалификации творческих и технических работников электронных СМИ – Членов Ассоциации. При этом, как и все прочие организации и предприятия, действующие в Узбекистане, НАЭСМИ согласовывает все аспекты, касающиеся зарубежных тренеров, с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.



Что касается сути самой статьи, а именно вопроса о попытках Ассоциации «взять под полный контроль деятельность интернет сайтов, зарегистрированных на территории UZ», то здесь также как и в предыдущих случаях, имеет место голословное и ничем не подтверждённое высказывание «достоверного источника». На практике, как раз в дни работы Пресс-Клуба, неоднократно отмеченного только с положительной стороны как национальными, так и зарубежными журналистами, принявшими участие в его работе, у многих представителей Интернет-СМИ стал возникать интерес к деятельности НАЭСМИ и перспективам членства в Ассоциации. Правдивость этого высказывания можно легко проверить, ознакомившись в канцелярии Ассоциации с перепиской между представителями Интернет-изданий и НАЭСМИ. При этом важно отметить, что до настоящего времени вопрос членства Интернет-СМИ не решен и находится на стадии обсуждения, инициируемого в основном самими Интернет-изданиями. При этом сама мысль о том, что Ассоциация, каким-то непонятным образом заставляла частные Интернет-СМИ централизованно публиковать и снимать какую-либо информацию, на мой взгляд является как минимум очень странной…..



Возвращаясь к теме Пресс-Клуба, хотелось бы отметить, что сама идея создания независимой площадки для свободного общения представителей различных СМИ и гос. органов, обсуждения ими важных для нашей страны вопросов, а также широкого освещения этих обсуждений, не подразумевает централизации управления этим процессом в руках какой-либо организации. И тот факт, что эта инициатива была подхвачена различными СМИ и организациями, и была реализована в течение краткого промежутка времени на нескольких независящих друг от друга площадках, заслуживает, как минимум, внимания и уважения. Для справки: К организации и функционированию указанного в статье недавнего заседания Пресс-Клуба, в котором принял участие глава ЕБРР, НАЭСМИ не принимала участие, и вообще не имела никакого отношения, о чем можно лично удостовериться у организаторов мероприятия.



Как гласит известный афоризм «Трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет». Принимая во внимание вышесказанное, хотелось бы обратиться к редакции UzMetronom с просьбой более тщательно проверять публикуемую информацию и «достоверные источники». Надеемся, что Вы разберетесь в сложившейся ситуации и разместите опровержение опубликованной статьи.



С уважением, заместитель исполнительного директора НАЭСМИ

Ф. Шарапов



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Редакция всегда с уважением относится к любому конструктивному диалогу, что и подтверждаем публикацией позиции НАЭСМИ, руководство которой продемонстрировало редкую оперативность. Что уже радует. Если говорить о достоверности фактов, изложенных нашим автором, то он - в теме и знает, о чем говорит.



На нижнем снимке: медиа-дни, проведенные НАЭСМИ 26 февраля-5 марта 2013 года.

Прежде чем перейти к «нюансам», хотелось бы внести корректировки касательно принципов деятельности и задач, реализуемых НАЭСМИ. НАЭСМИ, как де-юре, так и де-факто, является негосударственной неправительственной организацией, которая в соответствие со своим уставом, на добровольных началах объединяет электронные СМИ, зарегистрированные и действующие в соответствие с законом «О средствах массовой информации» Республики Узбекистан. Члены Ассоциации действительно должны уплачивать членские взносы. Сумма членских взносов за 2016 год, к примеру, составила 1,3 млн. сум., что составляет порядка 0,03% от бюджета НАЭСМИ. Да, Ассоциация, как подавляющее большинство других ННО, задействует в своей работе государственные субсидии и гранты, которые в 2016 году составили порядка 10% бюджета. Все эти средства, как и оставшиеся 90% бюджета, получаемые из негосударственных источников, в полном объеме направляются на техническую, финансовую и консультативную поддержку членов НАЭСМИ, каждый из которых имеет право в любое время ознакомиться с документами бухгалтерской отчетности Ассоциации, и удостовериться в целевом использовании ее бюджета.Заявление о том, что «все частные телерадиоканалы обязаны безвозмездно предоставлять для НАЭСМИ рекламное время», также не имеет никакого отношения к действительности, и удостовериться в этом можно с помощью той-же бухгалтерской отчетности.НАЭСМИ действительно активно привлекает национальных и зарубежных тренеров для проведения семинаров, направленных на повышение квалификации творческих и технических работников электронных СМИ – Членов Ассоциации. При этом, как и все прочие организации и предприятия, действующие в Узбекистане, НАЭСМИ согласовывает все аспекты, касающиеся зарубежных тренеров, с Министерством иностранных дел Республики Узбекистан.Что касается сути самой статьи, а именно вопроса о попытках Ассоциации «взять под полный контроль деятельность интернет сайтов, зарегистрированных на территории UZ», то здесь также как и в предыдущих случаях, имеет место голословное и ничем не подтверждённое высказывание «достоверного источника». На практике, как раз в дни работы Пресс-Клуба, неоднократно отмеченного только с положительной стороны как национальными, так и зарубежными журналистами, принявшими участие в его работе, у многих представителей Интернет-СМИ стал возникать интерес к деятельности НАЭСМИ и перспективам членства в Ассоциации. Правдивость этого высказывания можно легко проверить, ознакомившись в канцелярии Ассоциации с перепиской между представителями Интернет-изданий и НАЭСМИ. При этом важно отметить, что до настоящего времени вопрос членства Интернет-СМИ не решен и находится на стадии обсуждения, инициируемого в основном самими Интернет-изданиями. При этом сама мысль о том, что Ассоциация, каким-то непонятным образом заставляла частные Интернет-СМИ централизованно публиковать и снимать какую-либо информацию, на мой взгляд является как минимум очень странной…..Возвращаясь к теме Пресс-Клуба, хотелось бы отметить, что сама идея создания независимой площадки для свободного общения представителей различных СМИ и гос. органов, обсуждения ими важных для нашей страны вопросов, а также широкого освещения этих обсуждений, не подразумевает централизации управления этим процессом в руках какой-либо организации. И тот факт, что эта инициатива была подхвачена различными СМИ и организациями, и была реализована в течение краткого промежутка времени на нескольких независящих друг от друга площадках, заслуживает, как минимум, внимания и уважения. Для справки: К организации и функционированию указанного в статье недавнего заседания Пресс-Клуба, в котором принял участие глава ЕБРР, НАЭСМИ не принимала участие, и вообще не имела никакого отношения, о чем можно лично удостовериться у организаторов мероприятия.Как гласит известный афоризм «Трудно поймать черную кошку в темной комнате, особенно, если ее там нет». Принимая во внимание вышесказанное, хотелось бы обратиться к редакции UzMetronom с просьбой более тщательно проверять публикуемую информацию и «достоверные источники». Надеемся, что Вы разберетесь в сложившейся ситуации и разместите опровержение опубликованной статьи.медиа-дни, проведенные НАЭСМИ 26 февраля-5 марта 2013 года.