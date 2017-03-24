Зачем музыканту политология?



Здравствуйте. Уважаемая редакция, прошу вас о помощи. Я являюсь педагогом-гуманитарием. В настоящее время в школах и лицеях будет проходить аттестация педагогов. И если раньше достаточно было сдать тесты по специальности и собрать папку с доказательствами своей педагогической деятельности за прошедших три года, то сейчас ко всему прочему надо сдать такие предметы как: информатика (тесты, практическая работа), английский язык (собеседование), политология (знание всех законов, постановлений - конкретно даты и т. д.)



Министерство просвещения, культуры и управление лицеев и колледжей непонятно из каких соображений устраивает такую тяжелейшую аттестацию. И интересно, кто проверяет тех, кто будет проводить аттестацию и разработал такие требования? Там настолько всё усложнили (к примеру, в год нужно 40 взаимных посещений, каждые полгода проводить открытый урок, писать доклады, расписывать планы, писать, писать... Порой нам не хватает времени чтоб преподать урок. Мы всё пишем, пишем, пишем... Главное - на бумаге чтоб красиво было. Так видно этого мало и разрабатывают ещё и ещё.



Понятно, что на любом этапе (особенно, политология) можно завалить любого преподавателя. Законы и постановления годами изучают юристы и не факт, что даже они всё знают. Моя подруга работает в музыкальном лицее, преподаёт фортепиано. Вот скажите - как знание информатики (работа с таблицами и другими программами), умение говорить на английском, знание всех законов и постановлений поможет ей обучить учащегося игре на инструменте? Ведь комиссии не важно, что у педагога есть победители олимпиад, конкурсов и высокие показатели работы. На это внимания не обращают. Это вовсе НЕ ВАЖНО. Вывод напрашивается сам: всё делается для снятия с преподавателя профессиональных категорий. На ком же экономить, если не на нас?



Президент уже высказывался негативно об аттестации, но видно его не все услышали.



Н. М. (полностью написать имя и фамилию боюсь. Могут уволить за разглашение).





