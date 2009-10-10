Бери деньги сразу



20 – 25 марта 2017 года



Республиканские СМИ 21 марта распространили «Праздничное поздравление народу Узбекистана» главы государства в связи праздником Навруз. «Сегодня, отмечая этот прекрасный праздник, мы желаем народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса», - говорится в этом послании.



В этот же день в печати опубликованы сообщения УзА «Президенты Узбекистана и России обменялись поздравительными посланиями» и «Президенты Узбекистана и Индии обменялись поздравительными посланиями». Поводом, как указывается, стало 25-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и этими странами.



В газетах 23 марта опубликована информация УзА под заголовком «Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан». На следующий день 24 марта все республиканские издания опубликовали большой отчет УзА, озаглавленный «Узбекистан - Казахстан: новый этап сотрудничества, основанного на исторической дружбе и стратегическом партнерстве».



Как отмечается, по итогам переговоров подписано 13 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. «Государственный визит Президента нашей страны Шавката Мирзиёева в Казахстан открыл новую страницу в отношениях двух государств, определил новые горизонты сотрудничества, стал радостным событием в жизни двух братских народов», - заключает УзА.



Одновременно в печати публикуется сообщение УзА «Промышленный потенциал Узбекистана продемонстрирован в Казахстане». В нем говорится, что в Астане прошла Национальная промышленная выставка Узбекистана.



А в субботних номерах официальные издания опубликовали текст Совместной декларации о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между двумя странами, подписанной по итогам визита президента Узбекистана в Казахстан.



В ведущих изданиях республики 23 марта опубликовано письмо на имя президента Узбекистана от главы ЕБРР. «Я очень рад, что состоявшаяся с Вами встреча была столь плодотворной, и хотел бы выразить Вам и вашему правительству признательность за оказанный мне и моим коллегам теплый прием. Покидая Узбекистан, хочу подтвердить свою личную приверженность, как и Банка, новому началу партнерства между ЕБРР и Узбекистаном», - говорится в послании.



В газетах 23 марта опубликовано «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан», в котором сообщается, что Кенгаш принял постановление о созыве девятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 28-29 марта 2017 года в городе Ташкенте.



Узбекские СМИ продолжают публиковать беседы УзА с послами зарубежных государств, приуроченные к празднованию Навруза. Так, 21 марта ведущие издания опубликовали интервью с послом Казахстана «Ерик Утембаев: «Самый красивый праздник всех народов Востока». «Наши народы верят, что добрые дела, совершенные человеком во время Навруза, продлятся весь год, а имя его будет славиться. Поэтому в эти дни принято прощать друг другу долги, обиды, жить со всеми в мире. Согласно народным поверьям, очень много в этот праздник зависит от прихода в дом первого человека. Первый гость нового года должен обладать тихим и добрым характером, с хорошим чувством юмора и репутацией, а самое главное – иметь «счастливую ногу», то есть приносить в дом удачу», - сказал посол, слова которого приводит УзА.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 24 марта опубликовали информацию под заголовком «Совершенствуется система допризывной подготовки». В ней говорится, что в Сенате обсуждены актуальные вопросы начальной допризывной подготовки молодежи и приема в военно-образовательные учреждения отслуживших в армии срочников.



В издании «Хуррият» 23 марта опубликован обзорный материал о торговле продуктами питания и защите прав потребителей. Под заголовком «Будет совесть, будут и доходы…» рассказывается, о том, что не только на рынках, но и в супермаркетах допускается обман покупателей. Автор приводит пример того, как на прилавках одного из столичных магазинов обнаружил множество молочных продуктов с просроченными сроками годности.



«Некоторые покупатели, не обращая внимания на дату изготовления и сроки использования, приобретают просрочку. Обратил внимание продавцов на испорченные продукты. Они не стали спорить, сказали, что не заметили, пообещали убрать», - пишет автор.



Газета «Маърифат» 25 марта опубликовала статью «Будьте осторожны: ГМО». Автор поясняет, что такое ГМО, в какой продукции оно чаще всего встречается, как контролируется его производство и реализация, какие болезни порождает ГМО, как выявить его наличие.



Ряд изданий республики опубликовали материалы о новом явлении в социальных сетях под названием «Голубой кит». Так, газета «Мохият» 23 марта опубликовала статью «Голубой кит» угрожает жизни». В ней рассказывается об истории появления этой игры и тех последствиях, к которым она приводит игроков. Затем приведены примеры того, как родители сами способствуют тому, что дети подпадают под негативное влияние некоторых групп в соцсетях.



Еженедельное издание «Оила ва жамият» опубликовано на эту тему статью «Угрозы, которые несет «голубой кит». Ее авторы задаются риторическим вопросом: кто должен быть в курсе ловушек, расставленных в социальных сетях - школа, родители, махалля?



Газета «Хукук» 23 марта рассказала о том, что в Ташлакском районном предприятии электросетей Ферганской области группа работников во главе с руководителем присваивала денежные средства граждан. В заметке «Присвоенные платежи» сообщается, что в течение ряда лет здесь присваивались наличные деньги, поступавшие от абонентов за электричество в пункт Uzpaynet. За три года было похищено свыше 415 млн сумов.



В газетах «Постда»-«На посту» опубликована заметка под заголовком «Майор, забывший о чести». В ней рассказывается о сотруднике управления дорожной безопасности из Карши. Майору передали на рассмотрение дело о фальшивых водительском удостоверении и талоне. В ходе расследования, он вызвал человека, изготовившего фальшивки, и заявил о возбуждении уголовного дела.



Как пишет газета, «обвиняемый попросил помочь ему в решении этой проблемы». В ответ майор на листочке написал: «5000 долларов». Человек просил уступить. Сошлись на 1100 долларах. Сразу был выдан аванс – 200. «Сотрудник милиции долго вымогал оставшиеся деньги, а в момент их передачи был задержан», - пишет газета.





