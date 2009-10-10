 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Обзор прессы: тенденции Бери деньги сразу
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Бери деньги сразу

20 – 25 марта 2017 года

Республиканские СМИ 21 марта распространили «Праздничное поздравление народу Узбекистана» главы государства в связи праздником Навруз. «Сегодня, отмечая этот прекрасный праздник, мы желаем народам всех стран ближнего и дальнего зарубежья мира и спокойствия, благополучия и прогресса», - говорится в этом послании.

В этот же день в печати опубликованы сообщения УзА «Президенты Узбекистана и России обменялись поздравительными посланиями» и «Президенты Узбекистана и Индии обменялись поздравительными посланиями». Поводом, как указывается, стало 25-летие установления дипломатических отношений между Узбекистаном и этими странами.

В газетах 23 марта опубликована информация УзА под заголовком «Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Казахстан». На следующий день 24  марта все республиканские издания опубликовали большой отчет УзА, озаглавленный «Узбекистан - Казахстан: новый этап сотрудничества, основанного на исторической дружбе и стратегическом партнерстве».

Как отмечается, по итогам переговоров подписано 13 межгосударственных, межправительственных и межведомственных документов. «Государственный визит Президента нашей страны Шавката Мирзиёева в Казахстан открыл новую страницу в отношениях двух государств, определил новые горизонты сотрудничества, стал радостным событием в жизни двух братских народов», - заключает УзА.

Одновременно в печати публикуется сообщение УзА «Промышленный потенциал Узбекистана продемонстрирован в Казахстане». В нем говорится, что в Астане прошла Национальная промышленная выставка Узбекистана.

А в субботних номерах официальные издания опубликовали текст Совместной декларации о дальнейшем углублении стратегического партнерства и укреплении добрососедства между двумя странами, подписанной по итогам визита президента Узбекистана в Казахстан.

В ведущих изданиях республики 23 марта опубликовано письмо на имя президента Узбекистана от главы ЕБРР. «Я очень рад, что состоявшаяся с Вами встреча была столь плодотворной, и хотел бы выразить Вам и вашему правительству признательность за оказанный мне и моим коллегам теплый прием. Покидая Узбекистан, хочу подтвердить свою личную приверженность, как и Банка, новому началу партнерства между ЕБРР и Узбекистаном», - говорится в послании.

В газетах 23 марта опубликовано «Информационное сообщение о заседании Кенгаша Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан», в котором сообщается, что Кенгаш принял постановление о созыве девятого пленарного заседания Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан 28-29 марта 2017 года в городе Ташкенте.

Узбекские СМИ продолжают публиковать беседы УзА с послами зарубежных государств, приуроченные к празднованию Навруза. Так, 21 марта ведущие издания опубликовали интервью с послом Казахстана «Ерик Утембаев: «Самый красивый праздник всех народов Востока». «Наши народы верят, что добрые дела, совершенные человеком во время Навруза, продлятся весь год, а имя его будет славиться. Поэтому в эти дни принято прощать друг другу долги, обиды, жить со всеми в мире. Согласно народным поверьям, очень много в этот праздник зависит от прихода в дом первого человека. Первый гость нового года должен обладать тихим и добрым характером, с хорошим чувством юмора и репутацией, а самое главное – иметь «счастливую ногу», то есть приносить в дом удачу», - сказал посол, слова которого приводит УзА.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 24 марта опубликовали информацию под заголовком «Совершенствуется система допризывной подготовки». В ней говорится, что  в Сенате обсуждены актуальные вопросы начальной допризывной подготовки молодежи и приема в военно-образовательные учреждения отслуживших в армии срочников.

В издании «Хуррият» 23 марта опубликован обзорный материал о торговле продуктами питания и защите прав потребителей. Под заголовком «Будет совесть, будут и доходы…» рассказывается, о том, что не только на рынках, но и в супермаркетах допускается обман покупателей. Автор приводит пример того, как на прилавках одного из столичных магазинов обнаружил множество молочных продуктов с просроченными сроками годности.

«Некоторые покупатели, не обращая внимания на дату изготовления и сроки использования, приобретают просрочку. Обратил внимание продавцов на испорченные продукты. Они не стали спорить, сказали, что не заметили, пообещали убрать», - пишет автор.

Газета «Маърифат» 25 марта опубликовала статью «Будьте осторожны: ГМО». Автор поясняет, что такое ГМО, в какой продукции оно чаще всего встречается, как контролируется его  производство и реализация, какие болезни порождает ГМО, как выявить его наличие.

Ряд изданий республики опубликовали материалы о новом явлении в социальных сетях под названием «Голубой кит». Так, газета «Мохият» 23 марта опубликовала статью «Голубой кит» угрожает жизни». В ней рассказывается об истории появления этой игры и тех последствиях, к которым она приводит игроков. Затем приведены примеры того, как родители сами способствуют тому, что дети подпадают под негативное влияние некоторых групп в соцсетях.  
 
Еженедельное издание «Оила ва жамият» опубликовано на эту тему статью «Угрозы, которые несет «голубой кит». Ее авторы задаются риторическим вопросом: кто должен быть в курсе  ловушек, расставленных в социальных сетях  - школа, родители, махалля?

Газета «Хукук» 23 марта рассказала о том, что в Ташлакском районном предприятии электросетей Ферганской области группа работников во главе с руководителем присваивала денежные средства граждан. В заметке «Присвоенные платежи» сообщается, что в течение ряда лет здесь присваивались наличные деньги, поступавшие от абонентов за электричество в пункт Uzpaynet. За три года было похищено свыше 415 млн сумов.
 
В газетах «Постда»-«На посту» опубликована заметка под заголовком «Майор, забывший о чести». В ней рассказывается о сотруднике управления дорожной безопасности из Карши. Майору передали на рассмотрение дело о фальшивых водительском удостоверении и талоне.  В ходе расследования, он вызвал человека, изготовившего фальшивки, и заявил о возбуждении уголовного дела.

Как пишет газета, «обвиняемый попросил помочь ему в решении этой проблемы». В ответ майор на листочке написал: «5000 долларов». Человек просил уступить. Сошлись на 1100 долларах. Сразу был выдан аванс – 200. «Сотрудник милиции долго вымогал оставшиеся деньги, а в момент их передачи был задержан», - пишет газета.


Бери деньги сразу


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 251     26 марта 2017


Пересечения по теме
  • И зачем людям деньги?.. 10 октября 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Деньги не пахнут. Даже в Минюсте 29 августа 2009 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Бери не больше положенного 26 апреля 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Деньги пенсионеров крадут на почте 8 января 2011 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Деньги - мерило личности 8 марта 2008 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Сделав деньги, банкиры «делают ноги» 18 февраля 2012 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Держите деньги ближе к телу 13 апреля 2013 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Деньги есть – выйду я… 7 июня 2015 в рубрике Обзор прессы: тенденции
  • Есть деньги - будет здоровье 11 февраля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции


    •
     
    Архив новостей
    «    Март 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30
    31
    		 






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Члены не по принуждению
      26 марта 2017 в рубрике Резонанс
    2. Бери деньги сразу
      26 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    3. Ко всеобщему удовлетворению
      24 марта 2017 в рубрике Братья
    4. Принимая во внимание вышесказанное...
      24 марта 2017 в рубрике Резонанс
    5. Зачем музыканту политология?
      24 марта 2017 в рубрике Народ
    6. Федорино горе
      24 марта 2017 в рубрике Мнение
    7. От соперничества к сотрудничеству
      23 марта 2017 в рубрике Ракурс
    8. Сенат уполномочен...
      23 марта 2017 в рубрике Парламент
    9. Парижские тайны
      21 марта 2017 в рубрике Говорят
    10. Мира и благополучия
      21 марта 2017 в рубрике Дата
    11. Милиция по закону
      20 марта 2017 в рубрике Право
    12. Не чрезвычайная ситуация
      20 марта 2017 в рубрике Назначения
    13. Хороший сосед ближе родственника
      19 марта 2017 в рубрике Факт
    14. Посадили и забыли
      19 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Жил тихо и ушёл тихо
      18 марта 2017 в рубрике Лица
    16. И пойдут поезда
      17 марта 2017 в рубрике Факт
    17. Жить не учат, помогут материально
      17 марта 2017 в рубрике Экономика
    18. Разошлись полюбовно
      17 марта 2017 в рубрике Ситуация
    19. Отпразднуем славно
      17 марта 2017 в рубрике Факт
    20. Снятие блокады
      16 марта 2017 в рубрике Братья
    21. Бориска на царство?
      16 марта 2017 в рубрике Версия
    22. Пресс-секретарь - не журналист
      16 марта 2017 в рубрике Назначения
    23. Права с поправкой на БДИПЧ
      16 марта 2017 в рубрике Факт
    24. Деньги уже на подлёте
      15 марта 2017 в рубрике Факт
    25. Помнят ещё руки...
      14 марта 2017 в рубрике Лица
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Обширный инфаркт  (9652 просмотров)
      7 марта 2017 с сайта Факт
    2. Разошлись полюбовно  (8840 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Ситуация
    3. «Чёрный рынок», что ты вьёшься...  (8214 просмотров)
      13 марта 2017 с сайта Мнение
    4. Права ограниченного действия  (8024 просмотров)
      5 марта 2017 с сайта Факт
    5. Гладко было на бумаге...  (7627 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Ракурс
    6. Что общего у Абдуллаева и Орлова?  (7275 просмотров)
      24 февраля 2017 с сайта Право
    7. На хитрую ГНИ есть патент с винтом  (7273 просмотров)
      1 марта 2017 с сайта Ситуация
    8. Универсальный толмач  (7127 просмотров)
      9 марта 2017 с сайта Мнение
    9. Мимо кассы  (6570 просмотров)
      27 февраля 2017 с сайта Мнение
    10. Разведка Нарышкиным  (6281 просмотров)
      1 марта 2017 с сайта Братья
    11. Бориска на царство?  (6178 просмотров)
      16 марта 2017 с сайта Версия
    12. Все слышали, президент услышал  (6120 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Ракурс
    13. Каждому своё  (6017 просмотров)
      25 февраля 2017 с сайта Назначения
    14. Инициатива наказуема?  (5986 просмотров)
      27 февраля 2017 с сайта Факт
    15. Парижские тайны  (5790 просмотров)
      21 марта 2017 с сайта Говорят
    16. Купюра для банкоматов  (5721 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Факт
    17. Два ЧП в течение суток  (5613 просмотров)
      24 февраля 2017 с сайта Бывает...
    18. Жизнь продолжается  (5408 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Назначения
    19. Жил тихо и ушёл тихо  (5284 просмотров)
      18 марта 2017 с сайта Лица
    20. Скажи-ка, дядя, ведь недаром?..  (5228 просмотров)
      2 марта 2017 с сайта Факт
    21. Помнят ещё руки...  (5111 просмотров)
      14 марта 2017 с сайта Лица
    22. В полный рост  (4928 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Факт
    23. Дважды два - не всё равно  (4748 просмотров)
      4 марта 2017 с сайта Ситуация
    24. Взятку вымогали у прокурора  (4706 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    25. Жить надо рядом с метро  (4545 просмотров)
      9 марта 2017 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства