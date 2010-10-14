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Члены не по принуждению

Материал «Федорино горе», опубликованный вами 25 марта 2017 года, демонстрирует отсутствие у автора осведомленности по затронутым вопросам и дезинформирует читателей.
Считаем, что уважающее себя издание посчитало бы обязательным обратиться за комментариями в интернет-издания, якобы попавшие под «полный контроль» НАЭСМИ. Хотя бы в «Газету.uz», непонятно в каком контексте упомянутую в материале.

В качестве информации сообщим, что «Газета.uz» членом НАЭСМИ не является. Но все необходимое документы для членства уже поданы и находятся на рассмотрении. Решение о членстве в НАЭСМИ было принято редакцией в феврале текущего года после нескольких многочасовых обсуждений с участием представителей других интернет-СМИ.

Утверждение о «принудительном членстве» в ассоциации не только не соответствует действительности, но и смехотворно. В Узбекистане попросту нет органа или структуры, способной заставить частное издание вступить в какое-либо объединение против его желания.

Ежемесячная аудитория «Газеты.uz» примерно в 600 тысяч человек - это результат многолетней (с 2008 года) работы, которым мы гордимся, и свидетельство того, что читатели нам доверяют. Вы спрашиваете: способно ли издание занять независимую позицию? В нашем архиве достаточно материалов, позволяющих ответить на это утвердительно.

Зачем «Газете.uz» членство в НАЭСМИ? Мы видим много возможностей и преимуществ от сотрудничества, в первую очередь - большой потенциал в выстраивания диалога с другими СМИ в рамках ассоциации. Вмешиваться в работу редакции НАЭСМИ возможности не имеет, что бы «достоверные» источники ни утверждали.

Неосведомленность автор показывает и в отношении работы «Пресс-клуба» и «Медиа-холла НАЭСМИ» (что не одно и то же). «Газета.uz» является участником обеих площадок, а также соучредителем «Пресс-клуба». Официального открытия последнего еще не было, его формат все еще определяется.

Обсуждать другие пункты статьи и делать выводы считаем излишним. Отметим лишь, что фразы вроде «подлинная журналистика» в контексте статьи выглядят как насмешка.

Gazeta.uz

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Мы рады за Gazeta.uz, решившую добровольно войти ассоциированнм членом в НАЭСМИ,однако думаем, что авторы письма либо идеализируют ситуацию по незнанию закулисной стороны, либо искренне верят в то, что объединение сайтов под патронатом проправительственной структуры - благо. Отсюда и возмущение. Что касается нас, то мы разделяем позицию автора заметки, вызвавшей столь большой резонанс, и считаем, что объединение интернет сайтов в НАЭСМИ - это скрытая форма контроля над ними. Одно дело - объединение журналистов с целью взаимной поддержки, другое - изданий.

Теперь - о термине «подлинная журналистика». На наш взгляд, сугубо субъективный, электронные СМИ Узбекистана стали скатываться к тиражированию высказываний чиновников по тому или иному вопросу, даже не подвергая их анализу или сомнению. Простите, но это не журналистика, на наш взгляд, опять-таки.

Информационное издание Gazeta.uz автор упомянул только в контексте родственных связей его владельца с чиновником Сената, что по его мнению, как минимум, ограничивает самостоятельность редакционной политики. Самостоятельность исключена и в НАЭСМИ. Вот снимок, на котором исполнительный директор НАЭСМИ Жамиля Нуржанова за хорошо организованную информационную кампанию по выборам президента Узбекистана принимает подарок от заместителя председателя Сената Садыка Сафаева. Как вы думаете, возможно ли, к примеру, чтобы  конгрессмен Джон Маккейн публично вручил подарок одному из руководителей CNN (к примеру) за хорошо организованную PR кампанию по выборам Барака Обамы?..

И последнее. Мы всегда с уважением относились к творчеству коллег (Gazeta.uz, кстати, имела возможность убедиться в этом лично), мы не присваиваем себе право судить кого-то и за что-то. Какждый вправе жить и работать, как ему нравится. Мы лишь иногда позволяем себе высказать иное, отличное от других, мнение. Не более.

Члены не по принуждению

Члены не по принуждению






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Просмотров: 217     26 марта 2017


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