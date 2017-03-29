Ровеснику революции



27 марта президент Узбекистана издал постановление о достойном праздновании 100-летия со дня рождения бывшего первого секретаря ЦК Компартии Узбекистана, дважды Героя Социалистического Труда, писателя Шарафа Рашидова. Впрочем, партийная должность в документе заменена на термин «выдающийся государственный деятель».



Согласно постановлению, в Джизаке, на малой родине руководителя республики периода развитого социализма, будет создан музей Шарафа Рашидова и установлен памятник ему. Отдельным собранием сочинений будут изданы литературные произведения юбиляра. Пик празднования, видимо, придётся на осень - Ш. Рашидов родился 6 ноября 1917 года, за день до Великой октябрьской революции по версии большевиков.







Согласно постановлению, в Джизаке, на малой родине руководителя республики периода развитого социализма, будет создан музей Шарафа Рашидова и установлен памятник ему. Отдельным собранием сочинений будут изданы литературные произведения юбиляра. Пик празднования, видимо, придётся на осень - Ш. Рашидов родился 6 ноября 1917 года, за день до Великой октябрьской революции по версии большевиков.