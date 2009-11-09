

28 марта в Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте торжественно открыт Центр русского языка. Одним из инициаторов его создания выступило Ташкентское общество преподавателей русского языка и литературы. Они окажут методическую и практическую помощь всем желающим совершенствовать знание русского языка и тем, кто только решил приступить к его изучению.



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В церемонии открытия принял участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.



Одним из инициаторов его создания выступило Ташкентское общество преподавателей русского языка и литературы. Они окажут методическую и практическую помощь всем желающим совершенствовать знание русского языка и тем, кто только решил приступить к его изучению.Согласно сообщению ТАСС , в Центре будут проводиться литературные гостиные, поэтические вечера, конкурсы на знание русского языка. Всем желающим здесь помогут объективно оценить свой уровень знаний и реальные шансы на поступление в российские вузы.В церемонии открытия принял участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.