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Я русский бы выучил только за то...

28 марта в Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте торжественно открыт Центр русского языка. Одним из инициаторов его создания выступило Ташкентское общество преподавателей русского языка и литературы. Они окажут методическую и практическую помощь всем желающим совершенствовать знание русского языка и тем, кто только решил приступить к его изучению.

Согласно сообщению ТАСС, в Центре будут проводиться литературные гостиные, поэтические вечера, конкурсы на знание русского языка. Всем желающим здесь помогут объективно оценить свой уровень знаний и реальные шансы на поступление в российские вузы.

В церемонии открытия принял участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Я русский бы выучил только за то...


Соб. инф.



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Просмотров: 1112     29 марта 2017


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