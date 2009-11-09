28 марта в Узбекском государственном университете мировых языков (УзГУМЯ) в Ташкенте торжественно открыт Центр русского языка. Одним из инициаторов его создания выступило Ташкентское общество преподавателей русского языка и литературы. Они окажут методическую и практическую помощь всем желающим совершенствовать знание русского языка и тем, кто только решил приступить к его изучению.
Согласно сообщению ТАСС, в Центре будут проводиться литературные гостиные, поэтические вечера, конкурсы на знание русского языка. Всем желающим здесь помогут объективно оценить свой уровень знаний и реальные шансы на поступление в российские вузы.
В церемонии открытия принял участие специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства