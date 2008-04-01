Дадим газу



В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем правления российской компании «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе встречи рассмотрены перспективные проекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по развитию нефтегазового комплекса Узбекистана, в том числе в рамках принятой Программы по увеличению добычи углеводородов на 2017-2021 годы.



Как сообщает ряд средств массовой информации, «Газпром» готов ежегодно прибретать в Узбекистане 5 миллиардов кубометров газа.







