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Дадим газу

В Ташкенте состоялась встреча президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с председателем правления российской компании «Газпром» Алексеем Миллером. В ходе встречи рассмотрены перспективные проекты дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества по развитию нефтегазового комплекса Узбекистана, в том числе в рамках принятой Программы по увеличению добычи углеводородов на 2017-2021 годы.

Как сообщает ряд средств массовой информации, «Газпром» готов ежегодно прибретать в Узбекистане 5 миллиардов кубометров газа.

 

Дадим газу


Соб. инф.



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Просмотров: 1573     30 марта 2017


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