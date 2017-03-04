Óäàðèì ÐÀÒÑ ïî òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó
Ïîäåëèòüñÿ
Ïåðåñå÷åíèÿ ïî òåìå
Ïàðèæ è Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ 17 ñåíòÿáðÿ 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè Ó êàæäîãî ñâîé ýìèð 29 ìàÿ 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè Çàòåì îäíàæäû â Ýëèñòå íàøåë âñòàâíûå ÷åëþñòè... 2 íîÿáðÿ 2010 â ðóáðèêå Ñâÿçè Á¸ðíñ áóäåò îáõàæèâàòü Êàðèìîâà 6 ìàÿ 2014 â ðóáðèêå Ñâÿçè Êðåäèò ñïóñòÿò â êàíàëèçàöèþ 17 ôåâðàëÿ 2012 â ðóáðèêå Ñâÿçè Âñòðåòÿòñÿ ëè Èñëàì è Ïàìåëà? 27 ìàðòà 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè Âîëê è ïÿòåðî êîçëÿò 4 àâãóñòà 2016 â ðóáðèêå Ñâÿçè Ìàðèê ñ ïðèâåòîì 12 îêòÿáðÿ 2011 â ðóáðèêå Ñâÿçè Ïîñëå øåéõîâ ïîøëè ïðèíöû 20 ìàðòà 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè Ñàìîëåòû ïðèëåòÿò ñêîðî. Äåëî çà òàíêàìè è òàëèáàìè 21 äåêàáðÿ 2006 â ðóáðèêå Ñâÿçè Èñëàì è Ïàìåëà. Ïðèÿçíü íà ðàññòîÿíèè 1 àïðåëÿ 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè Áåëî-ñèíå-êðàñíûé, áóäåò âñå ïðåêðàñíî 24 äåêàáðÿ 2011 â ðóáðèêå Ñâÿçè Àðàáñêèé ìèð â Îêñàðàå 31 ìàðòà 2009 â ðóáðèêå Ñâÿçè Ïðåìüåð: ñ âåùàìè íà âûåçä 18 ôåâðàëÿ 2007 â ðóáðèêå Ñâÿçè Óçáåêñêèå ïðåòåíäåíòû íà àìåðèêàíñêîå îáðàçîâàíèå 11 ìàÿ 2010 â ðóáðèêå Ñâÿçè
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30 ìàðòà â Òàøêåíòå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå, òðèäöàòîå çàñåäàíèå Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé ñòðóêòóðû Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà (ÐÀÒÑ ØÎÑ), ïðîõîäèâøåå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.
Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ÌÈÄ Óçáåêèñòàíà, ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ñîãëàñîâàí äîêëàä Ñîâåòà ÐÀÒÑ ØÎÑ Ñîâåòó ãëàâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ î äåÿòåëüíîñòè ÐÀÒÑ ØÎÑ â 2016 ãîäó, ðàññìîòðåí õîä âûïîëíåíèÿ â 2016 ãîäó Ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ñåïàðàòèçìîì è ýêñòðåìèçìîì íà 2016-2018 ãîäû è ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé Ñîâåòà ÐÀÒÑ ØÎÑ. Äàíà âûñîêàÿ îöåíêà èòîãàì ñîâìåñòíîãî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ «Ñîòðóäíè÷åñòâî-2016», ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí.
Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îäîáðèëè Îäîáðåí ïðîåêò Êîíâåíöèè ØÎÑ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó.
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Ñîá. èíô.
Ïîäåëèòüñÿ
Ïðîñìîòðîâ: 818 31 ìàðòà 2017
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