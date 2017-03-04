 Îáçîð ïðåññû: òåíäåíöèè ÎÑÎÁÛÉ ÂÇÃËßÄ

Àðõèâ    Î ïðîåêòå    Êàðòà Ñàéòà

 

UzMetronom ãëàâíàÿ êîíòàêòû ñäåëàòü ñòàðòîâîé

 
Ãëàâíàÿ Ñâÿçè Óäàðèì ÐÀÒÑ ïî òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó
 
  1. Íàðîä
  2. Âëàñòü
  3. Ïðàâî
  4. Ïîëèòèêà
  5. Ýêîíîìèêà
  6. Âçãëÿä íåïîñòîðîííåãî
  7. Ðàêóðñ
  8. Âåðñèÿ
  9. Ãîâîðÿò
  10. Ñèòóàöèÿ
  11. Ôàêò
  12. Ñâÿçè
  13. Ñîñåäè
  14. Áðàòüÿ
  15. Áûâàåò...
  16. Êóëüòóðà
  17. Ñïîðò
  18. Ðåçîíàíñ
  19. Öèòàòà
  20. Ìíåíèå
  21. Ðåòðî
  22. Äàòà
  23. Ëèöà
  24. Êðèìèíàë
  25. Êîìïðîìàò

  ÇÀÏÈÑÊÈ ÑÓÌÀÑØÅÄØÅÃÎ  

ÐÅÊËÀÌÀ




Êîìïàíèÿ Ìåäèöèíñêèé ìîñò. Ëå÷åíèå â êëèíèêàõ Ãåðìàíèè è Øâåéöàðèè. Êàðäèàëîãèÿ, ìåäèöèíñêàÿ äèàãíîñòèêà, îíêîëîãèÿ.

Ðàññûëêà íîâîñòåé


Óäàðèì ÐÀÒÑ ïî òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó

30 ìàðòà â Òàøêåíòå ñîñòîÿëîñü î÷åðåäíîå, òðèäöàòîå çàñåäàíèå Ñîâåòà Ðåãèîíàëüíîé àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé ñòðóêòóðû Øàíõàéñêîé îðãàíèçàöèè ñîòðóäíè÷åñòâà (ÐÀÒÑ ØÎÑ), ïðîõîäèâøåå ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè.

Ñîãëàñíî èíôîðìàöèè ïðåññ-ñëóæáû ÌÈÄ Óçáåêèñòàíà, ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ ñîãëàñîâàí äîêëàä Ñîâåòà ÐÀÒÑ ØÎÑ Ñîâåòó ãëàâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ î äåÿòåëüíîñòè ÐÀÒÑ ØÎÑ â 2016 ãîäó, ðàññìîòðåí õîä âûïîëíåíèÿ â 2016 ãîäó Ïðîãðàììû ñîòðóäíè÷åñòâà ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ â áîðüáå ñ òåððîðèçìîì, ñåïàðàòèçìîì è ýêñòðåìèçìîì íà 2016-2018 ãîäû è ðàíåå ïðèíÿòûõ ðåøåíèé Ñîâåòà ÐÀÒÑ ØÎÑ. Äàíà âûñîêàÿ îöåíêà èòîãàì ñîâìåñòíîãî àíòèòåððîðèñòè÷åñêîãî ó÷åíèÿ êîìïåòåíòíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâ-÷ëåíîâ ØÎÑ «Ñîòðóäíè÷åñòâî-2016», ïðîâåäåííîãî íà òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí.

Ó÷àñòíèêè çàñåäàíèÿ îäîáðèëè Îäîáðåí ïðîåêò Êîíâåíöèè ØÎÑ ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ ýêñòðåìèçìó.

Óäàðèì ÐÀÒÑ ïî òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó


Ñîá. èíô.



Ïîäåëèòüñÿ

Âåðñèÿ äëÿ ïå÷àòè

Ïðîñìîòðîâ: 818     31 ìàðòà 2017


Ïåðåñå÷åíèÿ ïî òåìå
  • Ïàðèæ è Âàâèëîíñêàÿ áàøíÿ 17 ñåíòÿáðÿ 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Ó êàæäîãî ñâîé ýìèð 29 ìàÿ 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Çàòåì îäíàæäû â Ýëèñòå íàøåë âñòàâíûå ÷åëþñòè... 2 íîÿáðÿ 2010 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Á¸ðíñ áóäåò îáõàæèâàòü Êàðèìîâà 6 ìàÿ 2014 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Êðåäèò ñïóñòÿò â êàíàëèçàöèþ 17 ôåâðàëÿ 2012 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Âñòðåòÿòñÿ ëè Èñëàì è Ïàìåëà? 27 ìàðòà 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Âîëê è ïÿòåðî êîçëÿò 4 àâãóñòà 2016 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Ìàðèê ñ ïðèâåòîì 12 îêòÿáðÿ 2011 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Ïîñëå øåéõîâ ïîøëè ïðèíöû 20 ìàðòà 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Ñàìîëåòû ïðèëåòÿò ñêîðî. Äåëî çà òàíêàìè è òàëèáàìè 21 äåêàáðÿ 2006 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Èñëàì è Ïàìåëà. Ïðèÿçíü íà ðàññòîÿíèè 1 àïðåëÿ 2008 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Áåëî-ñèíå-êðàñíûé, áóäåò âñå ïðåêðàñíî 24 äåêàáðÿ 2011 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Àðàáñêèé ìèð â Îêñàðàå 31 ìàðòà 2009 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Ïðåìüåð: ñ âåùàìè íà âûåçä 18 ôåâðàëÿ 2007 â ðóáðèêå Ñâÿçè
  • Óçáåêñêèå ïðåòåíäåíòû íà àìåðèêàíñêîå îáðàçîâàíèå 11 ìàÿ 2010 â ðóáðèêå Ñâÿçè


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    Àðõèâ íîâîñòåé
    «    Ìàðò 2017    »
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    		Ïîñëåäíèå íîâîñòè ïî ðóáðèêàì
    1. Óäàðèì ÐÀÒÑ ïî òåððîðèçìó è ýêñòðåìèçìó
      31 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ñâÿçè
    2. Äàäèì ãàçó
      30 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Áðàòüÿ
    3. ß ðóññêèé áû âûó÷èë òîëüêî çà òî...
      29 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Áðàòüÿ
    4. Ðîâåñíèêó ðåâîëþöèè
      28 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Äàòà
    5. ×ëåíû íå ïî ïðèíóæäåíèþ
      26 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ðåçîíàíñ
    6. Áåðè äåíüãè ñðàçó
      26 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Îáçîð ïðåññû: òåíäåíöèè
    7. Êî âñåîáùåìó óäîâëåòâîðåíèþ
      24 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Áðàòüÿ
    8. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âûøåñêàçàííîå...
      24 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ðåçîíàíñ
    9. Çà÷åì ìóçûêàíòó ïîëèòîëîãèÿ?
      24 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Íàðîä
    10. Ôåäîðèíî ãîðå
      24 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ìíåíèå
    11. Îò ñîïåðíè÷åñòâà ê ñîòðóäíè÷åñòâó
      23 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ðàêóðñ
    12. Ñåíàò óïîëíîìî÷åí...
      23 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ïàðëàìåíò
    13. Ïàðèæñêèå òàéíû
      21 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ãîâîðÿò
    14. Ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ
      21 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Äàòà
    15. Ìèëèöèÿ ïî çàêîíó
      20 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ïðàâî
    16. Íå ÷ðåçâû÷àéíàÿ ñèòóàöèÿ
      20 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Íàçíà÷åíèÿ
    17. Õîðîøèé ñîñåä áëèæå ðîäñòâåííèêà
      19 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ôàêò
    18. Ïîñàäèëè è çàáûëè
      19 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Îáçîð ïðåññû: òåíäåíöèè
    19. Æèë òèõî è óø¸ë òèõî
      18 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ëèöà
    20. È ïîéäóò ïîåçäà
      17 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ôàêò
    21. Æèòü íå ó÷àò, ïîìîãóò ìàòåðèàëüíî
      17 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ýêîíîìèêà
    22. Ðàçîøëèñü ïîëþáîâíî
      17 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ñèòóàöèÿ
    23. Îòïðàçäíóåì ñëàâíî
      17 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Ôàêò
    24. Ñíÿòèå áëîêàäû
      16 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Áðàòüÿ
    25. Áîðèñêà íà öàðñòâî?
      16 ìàðòà 2017 â ðóáðèêå Âåðñèÿ
    		 Ñàìûå ïîïóëÿðíûå ìàòåðèàëû çà ìåñÿö
    1. Îáøèðíûé èíôàðêò  (10289 ïðîñìîòðîâ)
      7 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ôàêò
    2. Ðàçîøëèñü ïîëþáîâíî  (9904 ïðîñìîòðîâ)
      17 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ñèòóàöèÿ
    3. «×¸ðíûé ðûíîê», ÷òî òû âü¸øüñÿ...  (8866 ïðîñìîòðîâ)
      13 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ìíåíèå
    4. Ïðàâà îãðàíè÷åííîãî äåéñòâèÿ  (8238 ïðîñìîòðîâ)
      5 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ôàêò
    5. Ãëàäêî áûëî íà áóìàãå...  (8026 ïðîñìîòðîâ)
      11 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ðàêóðñ
    6. Ïàðèæñêèå òàéíû  (7888 ïðîñìîòðîâ)
      21 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ãîâîðÿò
    7. Óíèâåðñàëüíûé òîëìà÷  (7299 ïðîñìîòðîâ)
      9 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ìíåíèå
    8. Áîðèñêà íà öàðñòâî?  (6648 ïðîñìîòðîâ)
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    9. Âñå ñëûøàëè, ïðåçèäåíò óñëûøàë  (6352 ïðîñìîòðîâ)
      4 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ðàêóðñ
    10. Æèë òèõî è óø¸ë òèõî  (6261 ïðîñìîòðîâ)
      18 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ëèöà
    11. Ïðèíèìàÿ âî âíèìàíèå âûøåñêàçàííîå...  (6168 ïðîñìîòðîâ)
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    13. Ôåäîðèíî ãîðå  (5855 ïðîñìîòðîâ)
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    14. Êî âñåîáùåìó óäîâëåòâîðåíèþ  (5724 ïðîñìîòðîâ)
      24 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Áðàòüÿ
    15. ×ëåíû íå ïî ïðèíóæäåíèþ  (5610 ïðîñìîòðîâ)
      26 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ðåçîíàíñ
    16. Æèçíü ïðîäîëæàåòñÿ  (5581 ïðîñìîòðîâ)
      11 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Íàçíà÷åíèÿ
    17. Ñêàæè-êà, äÿäÿ, âåäü íåäàðîì?..  (5400 ïðîñìîòðîâ)
      2 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ôàêò
    18. Ïîìíÿò åù¸ ðóêè...  (5328 ïðîñìîòðîâ)
      14 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ëèöà
    19. Â ïîëíûé ðîñò  (5084 ïðîñìîòðîâ)
      4 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ôàêò
    20. Æèòü íå ó÷àò, ïîìîãóò ìàòåðèàëüíî  (5030 ïðîñìîòðîâ)
      17 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ýêîíîìèêà
    21. Âçÿòêó âûìîãàëè ó ïðîêóðîðà  (5000 ïðîñìîòðîâ)
      11 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Îáçîð ïðåññû: òåíäåíöèè
    22. Ìèëèöèÿ ïî çàêîíó  (4920 ïðîñìîòðîâ)
      20 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ïðàâî
    23. Äâàæäû äâà - íå âñ¸ ðàâíî  (4900 ïðîñìîòðîâ)
      4 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ñèòóàöèÿ
    24. È ïîéäóò ïîåçäà  (4896 ïðîñìîòðîâ)
      17 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ôàêò
    25. Æèòü íàäî ðÿäîì ñ ìåòðî  (4700 ïðîñìîòðîâ)
      9 ìàðòà 2017 ñ ñàéòà Ôàêò
     

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