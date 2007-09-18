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Мы и сами с усами

1 апреля земледельцы ширкатного (коллективного) хозяйства «20 йил хосилсиз» Кашкадарьинской области Узбекистана получили первый урожай кофейных зерен с деревьев, импортированных сюда из Бразилии и высаженных на площади 1800 гектаров. Заключение контракта узбекских дехкан с их бразильскими товарищами стало возможно благодаря серии документов об экономическом сотрудничестве, подписанных в мае 2009 года во время визита в эту страну первого президента Узбекистана.

Примечательно, что в Кашкадарье прижились не только кофейные деревья, но и луваки – мелкие животные вида циветта, которые принимают самое активное участие в производстве кофе. Для тех, кто не в курсе, сообщим, что циветты едят красные кофейные ягоды в период созревания. Циветта переваривает только внешнюю оболочку ягоды, при этом зерно остается нетронутым. Именно зёрна, прошедшие через желудок животного и вышедшие наружу естественным образом, считаются самими ценными и придают кофе необычный аромат и привкус.

Успех тружеников «20 йил хосилсиз», отправивших в торговую сеть первые тонны узбекского кофе под брендом Nescafe GOLD UZ, воодушевил и других земледельцев. К примеру, в хозяйстве «Войдот», ранее специализировавшемся на выращивании бананов и апельсинов, уже изыскали средства на закупку 2000 кофейных деревьев. Однако ввозить луваков в виду нехватки валюты здесь пока не спешат, рассчитывая на собственные силы.

Мы и сами с усами


Информационное агентство Dezinform



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Просмотров: 1224     1 апреля 2017


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