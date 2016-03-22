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По правде говоря...

2 апреля 2017 года газете «Правда Востока» исполнилось 100 лет. Некогда орган Центрального комитета Компартии Узбекистана после распада СССР трансформировался в издание Кабинета Министров республики. При этом функции остались те же – доведение до широких народных масс «политики партии и правительства».

За пределы «прокрустова ложа», очерченного владельцем, газете удавалось выходить дважды. Первый раз – в конце восьмидесятых, когда соучредителем издания ненадолго стал редакционный коллектив. Тогда тираж достигал 200-250 тысяч экземпляров (сегодня от кратно меньше), а у киосков «Союзпечати», выстраивалась очередь. Второй всплеск, куда менее заметный, пришелся на конец девяностых – начало двухтысячных годов. Вопреки всем правилам, издание Кабинета Министров позволяло себе ставить под сомнение законность действий Генеральной прокуратуры, МВД, Верховного суда и даже Службы национальной безопасности.  

Сейчас «Правда Востока» - рядовое издание, о существовании которого не подозревают даже некоторые чиновники. С мизерным тиражом и принудительной подпиской. Базой для значительной части публикаций служат справки министерств и ведомств, а не информация самостоятельно добытая журналистами. Визирование конечного продукта в виде газетной статьи несколько последних лет является обязательным. Изменится ли издание соответственно требованиям нового президента Узбекистана, считающего, что с периодом искусственной лакировки действительности пора заканчивать, сказать трудно. Пока же газета со столетней историей - этакий рудимент не самого лучшего прошлого, чудом и вопреки здравому смыслу, сохранившийся до наших дней.

Накануне столетнего юбилея журналисты, когда-то работавшие в «Правде Востока», создали страничку в Facebook «Правде Востока» - 100», где рассказывают о коллегах, времени и о себе, вспоминают забавные или курьёзные случаи из редакционной жизни. Их можно понять: они, как и автор этого текста, отдали газете часть себя. Наверное, лучшую часть.

По правде говоря...


Сергей Ежков



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Просмотров: 579     2 апреля 2017


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