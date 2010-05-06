Никто не забыт



4 апреля президент Узбекистана подписал постановление о праздновании 9 мая Дня памяти и почестей, чествовании ветеранов войны 1941-1945 годов, а также «семей военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости».



Наряду с прочим, документ предусматривает вручение в торжественной обстановке участникам и инвалидам войны 1941-1945 годов единовременного денежного вознаграждения от имени президента Узбекистана в размере 2 миллионов сумов.



Кроме того, 9 мая в 21:00 по местному времени в Ташкенте будет произведен салют в память о Великой Победе.



Наряду с прочим, документ предусматривает вручение в торжественной обстановке участникам и инвалидам войны 1941-1945 годов единовременного денежного вознаграждения от имени президента Узбекистана в размере 2 миллионов сумов.Кроме того, 9 мая в 21:00 по местному времени в Ташкенте будет произведен салют в память о Великой Победе.