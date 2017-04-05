Первый пошёл

4 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл в Москву с первым после избрания государственным визитом. На 5 апреля запланированы его встречи с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Как сообщает агентство ТАСС, на переговорах с главой российского правительства речь пойдет о сотрудничестве в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, совместных инвестиционных и инфраструктурных и проектах. Во время встречи на высшем уровне будут обсуждены ключевые вопросы двусторонних отношений и намечены меры по дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и научной областях.





Напомним, что накануне первый заместитель премьер-министра Узбекистана Ачилбай Раматов сообщил, что к визиту Шавката Мирзиёева приурочено подписание 55 документов между ведомствами и компаниями двух стран на общую сумму около $16 млрд.











