Сверка часов и курсов







Согласно сообщению



Азербайджан, Молдова и Туркменистан в предстоящей встрече будут представлены на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.



В повестку дня проекты 16 документов, 10 из которых планируется одобрить для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества. В рамках заседания СМИД запланированы ряд двусторонних встреч глав внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ.



4 апреля 2017 года в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялся брифинг, посвященный очередному заседанию Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, заместитель министра Анвар Насыров проинформировал журналистов, что свое участие 7 апреля в заседании подтвердили министры иностранных дел Армении – Эдвард Налбандян, Беларуси – Владимир Макей, Казахстана – Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана – Эрлан Абдылдаев, России – Сергей Лавров, Таджикистана – Сироджидин Аслов, а также председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.Азербайджан, Молдова и Туркменистан в предстоящей встрече будут представлены на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.В повестку дня проекты 16 документов, 10 из которых планируется одобрить для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества. В рамках заседания СМИД запланированы ряд двусторонних встреч глав внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ.