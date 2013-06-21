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Сверка часов и курсов

4 апреля 2017 года в Министерстве иностранных дел Узбекистана состоялся брифинг, посвященный очередному заседанию Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств (СМИД СНГ).

Согласно сообщению пресс-службы внешнеполитического ведомства, заместитель министра Анвар Насыров проинформировал журналистов, что свое участие 7 апреля в заседании подтвердили министры иностранных дел Армении – Эдвард Налбандян, Беларуси – Владимир Макей, Казахстана – Кайрат Абдрахманов, Кыргызстана – Эрлан Абдылдаев, России – Сергей Лавров, Таджикистана – Сироджидин Аслов, а также председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Азербайджан, Молдова и Туркменистан в предстоящей встрече будут представлены на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств.

В повестку дня проекты 16 документов, 10 из которых планируется одобрить для последующего внесения на рассмотрение Совета глав государств и Совета глав правительств Содружества. В рамках заседания СМИД запланированы ряд двусторонних встреч глав внешнеполитических ведомств государств-участников СНГ.

Сверка часов и курсов


Соб. инф.



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Просмотров: 592     5 апреля 2017


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