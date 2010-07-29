 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Выпьют за Берию, выпьют за Юрия
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Выпьют за Берию, выпьют за Юрия

5 апреля в Москве состоится XIV заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества Независимых Государств. Кто возглавит делегацию Узбекистана - загадка. По крайней мере, официальный Ташкент имя руководителя не называет. Ожидается, что с чекистами усеченного  постсоветского пространства встретится самый влиятельный чекист современности, президент Российской Федерации Владимир Путин.

Выпьют за Берию, выпьют за Юрия


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 786     5 апреля 2017


Пересечения по теме
  • По заветам Ильича 29 июля 2010 в рубрике Факт
  • Не верь глазам своим 20 июня 2006 в рубрике Факт
  • Ученье – свет, а за свет надо платить 5 июля 2011 в рубрике Факт
  • Президент завершил объезд 19 мая 2007 в рубрике Факт
  • Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии 18 сентября 2007 в рубрике Факт
  • Забили газету, добили редактора… 31 июля 2011 в рубрике Факт
  • Заливать бензин поедем в Алматы 16 октября 2014 в рубрике Факт
  • ГИБДД за углом 9 декабря 2009 в рубрике Факт
  • Люди гибнут за металл 7 августа 2013 в рубрике Факт
  • Газалкент сидит без газа 22 июня 2012 в рубрике Факт
  • Свято место уже заняли 14 июля 2007 в рубрике Факт
  • Равину отказали в аккредитации 10 апреля 2008 в рубрике Факт
  • Спасибо за службу 27 августа 2009 в рубрике Факт
  • Послы засвидетельствовали присутствие 22 февраля 2007 в рубрике Факт
  • Правозащитники открестились от члена 23 января 2007 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Апрель 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. Первый пошёл
      5 апреля 2017 в рубрике Братья
    2. Никто не забыт
      5 апреля 2017 в рубрике Дата
    3. Выпьют за Берию, выпьют за Юрия
      5 апреля 2017 в рубрике Факт
    4. Сверка часов и курсов
      5 апреля 2017 в рубрике Связи
    5. Праздничный обмен любезностями
      2 апреля 2017 в рубрике Связи
    6. Тишь да гладь
      2 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    7. По правде говоря...
      2 апреля 2017 в рубрике Дата
    8. Мы и сами с усами
      1 апреля 2017 в рубрике Факт
    9. Ударим РАТС по терроризму и экстремизму
      31 марта 2017 в рубрике Связи
    10. Дадим газу
      30 марта 2017 в рубрике Братья
    11. Я русский бы выучил только за то...
      29 марта 2017 в рубрике Братья
    12. Ровеснику революции
      28 марта 2017 в рубрике Дата
    13. Члены не по принуждению
      26 марта 2017 в рубрике Резонанс
    14. Бери деньги сразу
      26 марта 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Ко всеобщему удовлетворению
      24 марта 2017 в рубрике Братья
    16. Принимая во внимание вышесказанное...
      24 марта 2017 в рубрике Резонанс
    17. Зачем музыканту политология?
      24 марта 2017 в рубрике Народ
    18. Федорино горе
      24 марта 2017 в рубрике Мнение
    19. От соперничества к сотрудничеству
      23 марта 2017 в рубрике Ракурс
    20. Сенат уполномочен...
      23 марта 2017 в рубрике Парламент
    21. Парижские тайны
      21 марта 2017 в рубрике Говорят
    22. Мира и благополучия
      21 марта 2017 в рубрике Дата
    23. Милиция по закону
      20 марта 2017 в рубрике Право
    24. Не чрезвычайная ситуация
      20 марта 2017 в рубрике Назначения
    25. Хороший сосед ближе родственника
      19 марта 2017 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Обширный инфаркт  (10709 просмотров)
      7 марта 2017 с сайта Факт
    2. Разошлись полюбовно  (10278 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Ситуация
    3. «Чёрный рынок», что ты вьёшься...  (9248 просмотров)
      13 марта 2017 с сайта Мнение
    4. Парижские тайны  (8843 просмотров)
      21 марта 2017 с сайта Говорят
    5. Гладко было на бумаге...  (8248 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Ракурс
    6. Универсальный толмач  (7457 просмотров)
      9 марта 2017 с сайта Мнение
    7. Бориска на царство?  (6855 просмотров)
      16 марта 2017 с сайта Версия
    8. Принимая во внимание вышесказанное...  (6846 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Резонанс
    9. Федорино горе  (6582 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Мнение
    10. Жил тихо и ушёл тихо  (6511 просмотров)
      18 марта 2017 с сайта Лица
    11. Ко всеобщему удовлетворению  (6506 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Братья
    12. Члены не по принуждению  (6484 просмотров)
      26 марта 2017 с сайта Резонанс
    13. Жизнь продолжается  (5713 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Назначения
    14. Помнят ещё руки...  (5449 просмотров)
      14 марта 2017 с сайта Лица
    15. Жить не учат, помогут материально  (5248 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Экономика
    16. Милиция по закону  (5202 просмотров)
      20 марта 2017 с сайта Право
    17. Взятку вымогали у прокурора  (5188 просмотров)
      11 марта 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    18. И пойдут поезда  (5088 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Факт
    19. Жить надо рядом с метро  (4829 просмотров)
      9 марта 2017 с сайта Факт
    20. От соперничества к сотрудничеству  (4788 просмотров)
      23 марта 2017 с сайта Ракурс
    21. Бери деньги сразу  (4773 просмотров)
      26 марта 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    22. Зачем музыканту политология?  (4727 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Народ
    23. Хороший сосед ближе родственника  (4662 просмотров)
      19 марта 2017 с сайта Факт
    24. Снятие блокады  (4635 просмотров)
      16 марта 2017 с сайта Братья
    25. Деньги уже на подлёте  (4605 просмотров)
      15 марта 2017 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства