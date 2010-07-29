Выпьют за Берию, выпьют за Юрия

5 апреля в Москве состоится XIV заседание Совещания руководителей
органов безопасности и разведывательных служб государств – участников
Содружества Независимых Государств. Кто возглавит делегацию Узбекистана -
загадка. По крайней мере, официальный Ташкент имя руководителя не
называет. Ожидается, что с чекистами усеченного постсоветского
пространства встретится самый влиятельный чекист современности,
президент Российской Федерации Владимир Путин.
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