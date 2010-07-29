Выпьют за Берию, выпьют за Юрия





5 апреля в Москве состоится XIV заседание Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств – участников Содружества Независимых Государств. Кто возглавит делегацию Узбекистана - загадка. По крайней мере, официальный Ташкент имя руководителя не называет. Ожидается, что с чекистами усеченного постсоветского пространства встретится самый влиятельный чекист современности, президент Российской Федерации Владимир Путин.