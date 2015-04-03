Москва поработает над артикуляцией







Подобной оценки стоило ожидать. Достаточно вспомнить серию визитов в Ташкент представителей российского делового сообщества, высокопоставленных чиновников, отвечающих за развитие целых отраслей экономики и так далее. Образно говоря, успеху «битвы за Москву» предшествовала основательная «артподготовка», что и предопределило конечный впечатляющий результат.



По крайней мере, уже сегодня можно выразить уверенность, что диктор Кремля, в отличие от его хозяина,



5 апреля завершился государственный визит президента Узбекистана в Россию. Аналитики и комментаторы оценили его как «прорывной» не только по беспрецедентным масштабам заключенных договоров, регулирующих экономические взаимоотношения двух государств, но и максимально доброжелательном освещении в российской прессе, достаточно раскованном общении лидеров, несмотря на то, что это всего вторая их личная встреча.Подобной оценки стоило ожидать. Достаточно вспомнить серию визитов в Ташкент представителей российского делового сообщества, высокопоставленных чиновников, отвечающих за развитие целых отраслей экономики и так далее. Образно говоря, успеху «битвы за Москву» предшествовала основательная «артподготовка», что и предопределило конечный впечатляющий результат.По крайней мере, уже сегодня можно выразить уверенность, что диктор Кремля, в отличие от его хозяина, затруднившийся с первого раза выговорить отчество узбекского лидера, к следующему визиту будет без запинки произносить все имена и фамилии высших должностных лиц Узбекистана. И не потому, что выделит дополнительное время для разработки артикуляции, а поскольку привыкнет к ним.