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Москва поработает над артикуляцией

5 апреля завершился государственный визит президента Узбекистана в Россию. Аналитики и комментаторы оценили его как «прорывной» не только по беспрецедентным масштабам заключенных договоров, регулирующих экономические взаимоотношения двух государств, но и максимально доброжелательном освещении в российской прессе, достаточно раскованном общении лидеров, несмотря на то, что это всего вторая их личная встреча.  

Подобной оценки стоило ожидать. Достаточно вспомнить серию визитов в Ташкент представителей российского делового сообщества, высокопоставленных чиновников, отвечающих за развитие целых отраслей экономики и так далее. Образно говоря, успеху «битвы за Москву» предшествовала основательная «артподготовка», что и предопределило конечный впечатляющий результат.

По крайней мере, уже сегодня можно выразить уверенность, что диктор Кремля, в отличие от его хозяина, затруднившийся с первого раза выговорить отчество узбекского лидера, к следующему визиту будет без запинки произносить все имена и фамилии высших должностных лиц Узбекистана. И не потому, что выделит дополнительное время для разработки артикуляции, а поскольку привыкнет к ним.

Москва поработает над артикуляцией


Соб. инф.



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Просмотров: 933     6 апреля 2017


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