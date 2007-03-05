Чемодан, вокзал, Брюссель

Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действовавшее в Ташкенте, закрыто с 1 апреля в связи с изменением структуры контактов альянса в регионе. Об этом, со ссылкой на сотрудника Бюро, сообщило агентство РИА Новости.
Решение о закрытии офиса альянса в Ташкенте было принято осенью 2016 года. Тогда же Розария Пульизи, представлявшая здесь НАТО, заявила журналистам, что оно не носит политического характера.
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