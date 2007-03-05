Чемодан, вокзал, Брюссель



Бюро НАТО по связям и взаимодействию со странами Центральной Азии, действовавшее в Ташкенте, закрыто с 1 апреля в связи с изменением структуры контактов альянса в регионе. Об этом, со ссылкой на сотрудника Бюро, сообщило агентство



Решение о закрытии офиса альянса в Ташкенте было принято осенью 2016 года. Тогда же Розария Пульизи, представлявшая здесь НАТО, заявила журналистам, что оно не носит политического характера.

Об этом, со ссылкой на сотрудника Бюро, сообщило агентство РИА Новости Решение о закрытии офиса альянса в Ташкенте было принято осенью 2016 года. Тогда же Розария Пульизи, представлявшая здесь НАТО, заявила журналистам, что оно не носит политического характера.