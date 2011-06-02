Фронтовики надели ордена



В Узбекистане снят негласный запрет на публикацию в прессе фотографий пожилых людей с орденами и медалями советского периода на груди. В первую очередь, фронтовиков, награды которых последние четверть века газеты и журналы тщательно ретушировали, попутно закрашивая пятиконечные звезды на пилотках и фуражках бойцов Великой Отечественной войны. Аналогичный подход был и на телеканалах Узбекистана, вне зависимости от форм собственности.



Основанием для вывода о снятии негласного запрета можно считать сюжет в информационной программе «Ахборот» (аналог российской программы «Время») от 6 апреля этого года. В нем парадные костюмы фронтовиков и ветеранов труда украшали комплекты боевых наград периода Великой Отечественной войны, а также орденов и медалей за доблестный труд, которыми ветераны были отмечены в бытность СССР.



Напомним, что в период правления первого президента Узбекистана в стране не приветствовались советские ордена и медали на любых торжественных мероприятиях, связанных с празднованием различных знаменательных дат в истории государства. В том числе, Дня памяти и почестей, которым в Узбекистане заменили День Победы. Доходило до маразма: перед Исламом Каримовым, 9 мая каждого года возлагающим венок к монументу Скорбящей матери в центре Ташкента, в шеренгу по одному смиренно стояли фронтовики в костюмах без единой боевой награды. Словно, не они спасли мир.



9 мая нынешнего года, равно как в любой последующий праздник, каждый из оставшихся в живых участников Великой Отечественной войны, каждый труженик тыла, каждый человек, заслуживший государственные награды в период существования СССР, без оглядки на рекомендации представителей власти, наденет свои ордена и медали. Новый президент вернул им гордость за достойно прожитую жизнь.



