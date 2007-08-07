Ещё тот Шерзод



В рамках активизации диалога между народом и властью при посредничестве прессы в Ташкенте состоялась церемония вручения Министерством юстиции Свидетельства о регистрации негосударственной некоммерческой организации - Международного пресс-клуба (МПК).



По замыслу инициаторов создания клуба, он должен стать центром по проведению дискуссий по важным политическим, экономическим и общественным проблемам, а также содействовать доведению «до мировой общественности объективной информации о происходящих изменениях в общественной, экономической, политической жизни страны». Предполагается, что пресс-клуб станет площадкой, «где представители государства будут не просто рассказывать о результатах своей работы, но выслушивать вопросы и предложения журналистов.



Председателем пресс-клуба избран Шерзод Кудратхожаев - заведующий кафедрой факультета журналистики Национального университета Узбекистана. Напомним, что в бытность работы пресс-секретарем премьер-министра страны Ш. Кудратходжаев запомнился активными контактами с сотрудниками СМИ и оперативным реагированием на критические выступления прессы. В канун очередных выборов президента Узбекистана, когда легитимность выставления кандидатуры Ислама Каримова на высший государственный пост вызывала вопросы, он оказался единственным чиновником, кто хоть как-то попытался объяснить происходящее. Остальные – молчали.



