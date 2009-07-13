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Милицию указ исправит

8 апреля состоялась коллегия МВД, на которой высший руководящий состав ознакомили с основными положениями проекта указа президента Узбекистана о реформировании системы внутренних дел в соответствии с недавно принятым законом и требованиями времени. 10 апреля опубликован сам указ, в котором перечислены современные угрозы и вызовы, меры по противодействию им.

Как сказано в комментарии к указу, впереди «новый этап коренных реформ в системе органов внутренних дел. Обеспечение его исполнения будет способствовать утверждению верховенства закона, своевременной профилактике правонарушений, обеспечению правопорядка и общественной безопасности, а в конечном результате повысит эффективность деятельности всей системы органов внутренних дел и каждого сотрудника по защите прав, свобод и законных интересов граждан».

Милицию указ исправит


Соб. инф.



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Просмотров: 1042     11 апреля 2017


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