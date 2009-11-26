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Да не станет первый последним

11 апреля Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» совершила первый за двадцать пять лет перелет в столицу Таджикистана – город Душанбе, сообщила пресс-служба авиакомпании.

Теперь рейсы в Ташкент из Душанбе будут выполняться с частотой два раза в неделю: по вторникам (вылет в 9 часов 50 минут) и по субботам (вылет в 13 часов 40 минут). Время полета составит около одного часа.

Как отметил официальный представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане О.Рузимуродов, с открытием данного направления у туристов и представителей различных организаций и ведомств появится больше возможностей воспользоваться услугами НАК в перелетах транзитом через Ташкент. Кроме этого, граждане двух соседних республик смогут за довольно короткое время совершать взаимные поездки друг к другу.

Отметим, что с января 1992 года НАК оказывает свои услуги по перевозке пассажиров и грузов, и на сегодняшний день выполняет регулярные рейсы в страны Европы, Северной Америки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии, страны СНГ, в том числе в 15 городов России.

Да не станет первый последним


Соб. инф.



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Просмотров: 562     12 апреля 2017


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