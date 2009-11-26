Да не станет первый последним



11 апреля Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» совершила первый за двадцать пять лет перелет в столицу Таджикистана – город Душанбе, сообщила пресс-служба авиакомпании.



Теперь рейсы в Ташкент из Душанбе будут выполняться с частотой два раза в неделю: по вторникам (вылет в 9 часов 50 минут) и по субботам (вылет в 13 часов 40 минут). Время полета составит около одного часа.



Как отметил официальный представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане О.Рузимуродов, с открытием данного направления у туристов и представителей различных организаций и ведомств появится больше возможностей воспользоваться услугами НАК в перелетах транзитом через Ташкент. Кроме этого, граждане двух соседних республик смогут за довольно короткое время совершать взаимные поездки друг к другу.



Отметим, что с января 1992 года НАК оказывает свои услуги по перевозке пассажиров и грузов, и на сегодняшний день выполняет регулярные рейсы в страны Европы, Северной Америки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии, страны СНГ, в том числе в 15 городов России.



Теперь рейсы в Ташкент из Душанбе будут выполняться с частотой два раза в неделю: по вторникам (вылет в 9 часов 50 минут) и по субботам (вылет в 13 часов 40 минут). Время полета составит около одного часа.Как отметил официальный представитель НАК «Узбекистон хаво йуллари» в Таджикистане О.Рузимуродов, с открытием данного направления у туристов и представителей различных организаций и ведомств появится больше возможностей воспользоваться услугами НАК в перелетах транзитом через Ташкент. Кроме этого, граждане двух соседних республик смогут за довольно короткое время совершать взаимные поездки друг к другу.Отметим, что с января 1992 года НАК оказывает свои услуги по перевозке пассажиров и грузов, и на сегодняшний день выполняет регулярные рейсы в страны Европы, Северной Америки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии, страны СНГ, в том числе в 15 городов России.