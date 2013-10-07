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Долго думал

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального за клевету в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией. По мнению олигарха, публикации Навального порочат его честь и достоинство.

«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета, - цитирует А. Усманова ТАСС. - Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления».

Стоит напомнить, что в начале марта Фонд Алексея Навального опубликовал расследование активов российского премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которому сеть связанных с Медведевым благотворительных фондов владеет недвижимостью премьера. Алишер Усманов якобы пожертвовал в фонд «Дар», принадлежащий сокурснику Медведева, усадьбу на Рублевском шоссе стоимостью в пять миллиардов рублей.

Эксперты гадают, почему российский олигарх так долго думал, ведь с момента публикации А. Навального прошел без малого месяц.

Долго думал


Соб. инф.



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Просмотров: 620     12 апреля 2017


Пересечения по теме
  • Это всё придумал Черчиль... 7 октября 2013 в рубрике Лица


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