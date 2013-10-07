

Российский миллиардер узбекского происхождения Алишер Усманов решил подать в суд на Алексея Навального за клевету в связи с расследованием Фонда борьбы с коррупцией. По мнению олигарха, публикации Навального порочат его честь и достоинство.



«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета, - цитирует А. Усманова



Стоит напомнить, что в начале марта Фонд Алексея Навального опубликовал расследование активов российского премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которому сеть связанных с Медведевым благотворительных фондов владеет недвижимостью премьера. Алишер Усманов якобы пожертвовал в фонд «Дар», принадлежащий сокурснику Медведева, усадьбу на Рублевском шоссе стоимостью в пять миллиардов рублей.



Эксперты гадают, почему российский олигарх так долго думал, ведь с момента публикации А. Навального прошел без малого месяц.



«Навальный вводит людей в заблуждение и его утверждения – клевета, - цитирует А. Усманова ТАСС . - Я долгое время не обращал внимания на его лживые заявления, чтобы не создавать ему лишний PR, но в случае с последними вбросами клеветы он перешел красную черту, обвинив меня в совершении преступления».Стоит напомнить, что в начале марта Фонд Алексея Навального опубликовал расследование активов российского премьер-министра Дмитрия Медведева, согласно которому сеть связанных с Медведевым благотворительных фондов владеет недвижимостью премьера. Алишер Усманов якобы пожертвовал в фонд «Дар», принадлежащий сокурснику Медведева, усадьбу на Рублевском шоссе стоимостью в пять миллиардов рублей.Эксперты гадают, почему российский олигарх так долго думал, ведь с момента публикации А. Навального прошел без малого месяц.