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На свободе. И с чистой совестью

14 января 2017 года в материале «Свои погоны ближе к телу» мы рассказали о трагической судьбе полковника Александра Мокеева. В прошлом – командира танкового полка Группы советских войск в Германии, позже – исполняющего обязанности начальника Чирчикского танкового училища, еще позже – начальника Главного управления вооружений Министерства обороны Узбекистана, осужденного на 15 лет лишения свободы за государственную измену. Предыдущая статья на ту же тему была опубликована на нашем сайте 23 февраля 2016 года.

Сегодня мы с удовлетворением сообщаем, что 7 апреля 2017 года Верховный суд республики освободил А. Мокеева от дальнейшего нахождения в местах лишения свободы, признав достаточным отбытый им срок в размере 7 лет, 1 месяца и 10 дней. Во вторник, 11 апреля 2017 года, у ворот колонии полковника встречала жена. Такая вот хронология.

Да, сокращение срока наказания – не реабилитация. С реабилитацией сложнее. В этом случае придется признать незаконность возбуждения уголовного дела, привлечь к ответственности, как минимум, одного окружного особиста, ногами выбивающего из подследственного показания (его фамилия и звание известны), другого, грозившего поместить в камеру дочерей полковника (фамилия и звание тоже известны), третьего, размахивавшего заряженным пистолетом перед лицом подследственного...

А как быть с судьей, еще недавно присутствовавшем на юбилее полковника, проживавшем с ним в одном подъезде, не заблуждавшемся относительно подтасовки следствием фактов, постоянно принимавшем сердечные таблетки в период судебных слушаний, но пошедшем на поводу фальсификаторов и вынесшем обвинительный приговор?

Как быть с двумя генералами, один из которых на момент уголовного преследования был секретарем Совбеза, а другой – министром обороны? Оба доподлинно знали о невиновности своего подчиненного, но оба пожертвовали им, ради сохранения себя. Сегодня уже можно сказать, что от полковника требовали оговорить тех самых генералов. Как знать, пойди он на сделку с совестью, быть может, избежал бы обвинения в государственной измене? Но оговору он предпочел этап и длительное заключение. Генералы принципиальности не проявили – свои погоны ближе к телу.

… Мы не знаем, какое ведомство или кого конкретно надо благодарить за досрочное освобождение Александра Михайловича Мокеева. Но, уверены, что один человек – президент Республики Узбекистан - этой благодарности точно достоин. Хотя бы потому, что начал сбивать спесь с зарвавшихся сановников всех уровней, разворачивать государственную машину лицом к гражданам и поэтапно восстанавливать законность и справедливость, в существование которых люди уже переставали верить. Шаг за шагом, пусть не так быстро, как всем нам хочется, но методично и последовательно.

Спасибо Вам, господин президент.

На свободе. И с чистой совестью


Редакция



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Просмотров: 842     12 апреля 2017


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