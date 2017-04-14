Поговорим по-французски

14 апреля 2017 года в Узбекистан с официальным визитом прибывает министр
иностранных дел и международного развития Французской Республики
Жан-Марк Эро. В рамках визита запланированы встречи в Кабинете
Министров, Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан и других
форматах, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.
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