Поговорим по-французски







14 апреля 2017 года в Узбекистан с официальным визитом прибывает министр иностранных дел и международного развития Французской Республики Жан-Марк Эро. В рамках визита запланированы встречи в Кабинете Министров, Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан и других форматах, сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.