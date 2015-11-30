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Скончался Буритош Мустафаев

12 апреля в возрасте 68 лет скончался бывший генеральный прокурор Узбекистана, бывший председатель Центральной избирательной комиссии, бывший председатель Верховного суда, бывший председатель Конституционного суда, завершивший карьеру в качестве заместителя председателя, - Буритош Мустафаев.

Сообщение о смерти коллеги размещено на сайте Конституционного суда. Похороны Б. Мустафаева пройдут в Ташкенте 13 апреля.

Скончался Буритош Мустафаев


Соб. инф.



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Просмотров: 1351     13 апреля 2017


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