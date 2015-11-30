Скончался Буритош Мустафаев



12 апреля в возрасте 68 лет скончался бывший генеральный прокурор Узбекистана, бывший председатель Центральной избирательной комиссии, бывший председатель Верховного суда, бывший председатель Конституционного суда, завершивший карьеру в качестве заместителя председателя, - Буритош Мустафаев.



Сообщение о смерти коллеги







Сообщение о смерти коллеги размещено на сайте Конституционного суда. Похороны Б. Мустафаева пройдут в Ташкенте 13 апреля.