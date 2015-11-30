Скончался Буритош Мустафаев

12 апреля в возрасте 68 лет скончался бывший генеральный прокурор
Узбекистана, бывший председатель Центральной избирательной комиссии,
бывший председатель Верховного суда, бывший председатель
Конституционного суда, завершивший карьеру в качестве заместителя
председателя, - Буритош Мустафаев.
Сообщение о смерти коллеги размещено
на сайте Конституционного суда. Похороны Б. Мустафаева пройдут в Ташкенте 13 апреля.
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