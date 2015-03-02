Из потерпевшего - в обвиняемые



Президент Узбекистана неоднократно подвергал резкой критике работу сотрудников МВД, и на то есть веские основания. Практика показывает, что именно к работникам системы внутренних дел страны у населения наибольшее количество претензий. На незаконность действий, на бездействие и так далее. Дополнительным подтверждением сказанного мы считаем письмо, поступившее в редакцию, в котором рассказано о фальсификации протоколов обычного дорожного происшествия, когда из потерпевшего делают обвиняемого. Обычное дело, скажет кто-то...



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От Евсюкова Дмитрия Васильевича,

проживающего по адресу г. Ташкент,

Мирабадский район, ул. Нукус, дом 16, кв. 14

тел: +998 97 4401750



В производстве инспектора УБДД сержанта А.Абдурахимова находится административный материал по факту ДТП, произошедшего 26 декабря 2016 года около 16.00 часов перед мостом «Акташ» (Горбатый мост). Я, Евсюков Д. управляя технически исправным автомобилем «Тойота», гос.номер 01Y071АА, с одним пассажиром следовал по сухой автодороге в светлое время суток со стороны г. Чирчика в направлении санатории «Акташ». Перед мостом «Акташ», включив «поворотник» налево и двигаясь со скоростью 20 км/час приостановился, не создавая помех другим автомобилям возобновил движение налево, и полностью освободив полосу встречного движения, остановился перед мостом на островке безопасности, пропуская автомобиль, выезжающий навстречу с моста. После 4-х секунд с момента моей остановки, водитель Ерханов не справившись с управлением на автомобиле «Спарк» гос.номер 10Y520NA на высокой скорости с тремя пассажирами совершил столкновение под углом 90 градусов в правые порог и две двери моего автомобиля, нанеся серьезный ущерб автомобилю без пострадавших лиц. Угол столкновения автомобилей установлен экспертом ЭКО УВД Ташобласти М.Мирзахмедовым. Это подтверждается и показаниями обоих водителей. Схему по данному ДТП была составлена сотрудником ОВД Ташметовым, который не указал в схеме осыпи грунта расположенные под днищем передней части автомобиля «Спарк» и под днищем правой боковой части автомобиля Тойота. Согласно схемы ДТП и по показанию водителя автомобиля «Спарк» Ерханова, столкновение произошло вне зоны полосы движения автомобиля «Спарк», т.е., мой автомобиль стоял на островке безопасности и не создавал помехи. К тому же мой автомобиль был на расстоянии 4,8 метров от заднего колеса до края полосы движения автомобиля «Спарк». Водитель Ерханов не справившись с управлением неоправданно сманеврировал свой автомобиль направо в сторону стоявшего автомобиля «Тойота».

Все необходимые документы я своевременно собрал, предоставил дознавателю и ждал вызова. Однако, инспектор дознания А.Абдурахимов вызвал меня только, когда он вынес решение для направления в суд, который был назначен через день. Из документа было ясно, что виновным в ДТП он делает меня. Я отказался подписывать какие-либо документы. Абсолютно не владея русским языком, родным языком который является для меня, А.Абдурахимов вёл дело на узбекском языке, не ознакомил меня с материалами ДТП с участием переводчика, ущемляя мои законные права и интересы. А также не предоставил мне копии экспертного заключения и вынесенного им решения.

В день суда, мной совместно с адвокатом были выявлены грубые нарушения. А именно, инспектор А.Абдурахимов несвоевременно, а только спустя 10 дней и без моего присутствия не сообщив мне, провел технический осмотр транспортных средств и составил протокол об этом. Хотя, мой автомобиль, находясь на штрафстоянке, был поставлен на сигнализацию, т.е. был закрыт. Объяснительные от водителя Ерханова и его свидетеля инспектор дознания принял и подшил к делу в суд без даты написания. А также последующие изменения к ним. Из экспертного заключения, выданным экспертом ЭКО УВД Ташобласти М.Мирзахмедовым, было выяснено, что инспектор А.Абдурахимов поставил перед экспертом только 5 вопросов и таким образом, чтобы ему имелось возможным сделать меня виновным, и необоснованно обвинить меня в нарушении ПДД. По существу, эксперт ответил лишь на один поставленный вопрос, определив угол столкновения 90 градусов. Скорость автомобиля «Спарк» определить не смог. В нарушение ст.299,299-1 КоАО РУз., не обосновано и без доказательно, не приводя никаких расчетов, эксперт определил, что мой автомобиль на момент столкновения находился в движении. Что не является истинной исходя из угла столкновения и повреждений обоих автомобилей. Ширина повреждений (вмятин) моего автомобиля не превышает ширины автомобиля «Спарк». Это подтверждают фотоснимки с места ДТП, и снимки снятые на профессиональную камеру экспертом-оценщиком на штраф стоянке.

По сути, обвинение меня сфабриковано и основывается лишь на ложных показаниях водителя Ерханова. Не опираясь на имеющиеся факты, схему ДТП, снимки, и показания моей стороны. В деле очень много неточностей, изменений дат и т.п.

Суд рассмотрев и приняв во внимание мои показания, фотоснимки, факты нарушений инспектором, удовлетворив мои прошения постановил: отправить дело на доследование и направить материалы дела в РЦСЭ им.Сулеймановой для проведения дополнительных транспортно-трасалогической и автотехнической экспертиз. Для всестороннего и объективного рассмотрения данного дела я просил суд отстранить инспектора А.Абдурахимова от дела. Суд постановил поставить перед экспертами не исследованные вопросы, которые составил мой адвокат.

После суда мной было направлено ходатайство (в соответствии со ст.294 КоАО РУз.) на имя начальника РОВД Бустонлыкского района Ташкентской Области. Изложив в котором все факты и прикрепив фотоснимки на 10 листах, я просил об удовлетворении Отвода дознавателю и эксперту ЭКО УВД Ташобласти М.Мирзахмедову, по причине недоверия к ним. Передать дело дознавателю, который владеет русским языком. Или в другой район. Потому как на лицо либо заинтересованность, подкуп дознавателя. Либо имеет место быть дискриминация по национальному признаку.

Однако, спустя несколько дней материалы дела вновь находились в производстве дознавателя А.Абдурахимова. Дознаватель в день суда обещал, но так и не провел следственный эксперимент, и проверку показаний на месте ДТП. Я позвонил начальнику ГАИ Бустонлыкского района. Из разговора было ясно, что с материалами моего дела он не знаком. Я договорился о встрече, которая не состоялась по причине его отсутствия. Однако по телефону он сказал, что другого дознавателя у него нет и пообещал, что инспектор А.Абдурахимов обязательно исполнит мои требования и поставит перед экспертом все вопросы представленные мной. С участием адвоката вопросы были представлены. Но А.Абдурахимов не хотел их отправлять, если мы не переведем их на узбекский язык. Ссылаясь на непонимание вопросов. Хотя, в ходатайстве и в суде я просил поручить провести экспертизу на русском языке. Вопросы перевели. Дело ушло в РЦСЭ им.Сулеймановой.

Выждав почти две недели, звонком начальнику РЦСЭ было выяснено, что материалы дела без исполнения будут направлены обратно. На вопрос: почему без исполнения? Начальник, пояснил, что на один из вопросов изначально уже был дан ответ экспертом ЭКО УВД Ташобласти М.Мирзахмедовым. И повторно они не отвечают. Вопрос тот принципиальный: стоял ли автомобиль «Тойота» во время столкновения. Однако, суд постановил провести дополнительные экспертизы и ответить на поставленные вопросы. И подобный ответ не является основанием для отказа согласно ст.299,299-1 КоАО РУз.. В тот же день мне стало известно, что А.Абдурахимов переведен в другой район.

Очевидно, дело сфабриковано инспектором дознания ОБДД Бустонлыкского РОВД сержантом А.Абдурахимовым, и скорее всего, совместно с экспертом М.Мирзахмедовым.



