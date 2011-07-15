Разоблачение от Насибы



В Глобальной сети появился видеосюжет , ставящий под сомнение дееспособность председателя правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елены Урлаевой. Название интригующее: «Вся правда о Елене Урлаевой. Откровения пострадавшей».



Почти получасовой сюжет базируется на частном конфликте двух семей, сторону одной из которых приняла Е. Урлаева. Автор, поговорившая с участниками конфликта, соседкой конфликтующих и другими товарищами, побывавшая в психиатрической клинике, где на тот момент проходила лечение «защитница униженных и оскорбленных», приходит к выводу, что проблема требует юридического разрешения, но никак не вмешательства председателя ПАУ, состоящей на учете в психоневрологическом диспансере. Для придания своим выводам большей убедительности девушка Насиба монтирует в материал фрагмент давнего



Автор – та же девушка Насиба из Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ), что оппонировала украинской журналистке, снявшей сюжет о жизни в Узбекистане сразу после смерти первого президента страны. Что в первом материале, что во втором, она не называет своей фамилии и издания, которое представляет.Почти получасовой сюжет базируется на частном конфликте двух семей, сторону одной из которых приняла Е. Урлаева. Автор, поговорившая с участниками конфликта, соседкой конфликтующих и другими товарищами, побывавшая в психиатрической клинике, где на тот момент проходила лечение «защитница униженных и оскорбленных», приходит к выводу, что проблема требует юридического разрешения, но никак не вмешательства председателя ПАУ, состоящей на учете в психоневрологическом диспансере. Для придания своим выводам большей убедительности девушка Насиба монтирует в материал фрагмент давнего видеоролика , где Е. Урлаева рассказывает сотрудникам милиции, как она собирает факты нарушения прав человека и от кого получает деньги за свою работу.