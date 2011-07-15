 Обзор прессы: тенденции ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД

Архив    О проекте    Карта Сайта

 

UzMetronom главная контакты сделать стартовой

 
Главная Факт Разоблачение от Насибы
 
  1. Народ
  2. Власть
  3. Право
  4. Политика
  5. Экономика
  6. Взгляд непостороннего
  7. Ракурс
  8. Версия
  9. Говорят
  10. Ситуация
  11. Факт
  12. Связи
  13. Соседи
  14. Братья
  15. Бывает...
  16. Культура
  17. Спорт
  18. Резонанс
  19. Цитата
  20. Мнение
  21. Ретро
  22. Дата
  23. Лица
  24. Криминал
  25. Компромат

  ЗАПИСКИ СУМАСШЕДШЕГО  

РЕКЛАМА




Компания Медицинский мост. Лечение в клиниках Германии и Швейцарии. Кардиалогия, медицинская диагностика, онкология.

Рассылка новостей


Разоблачение от Насибы

В Глобальной сети появился видеосюжет, ставящий под сомнение дееспособность председателя правозащитного альянса Узбекистана (ПАУ) Елены Урлаевой. Название интригующее: «Вся правда о Елене Урлаевой. Откровения пострадавшей». Автор – та же девушка Насиба из Национальной ассоциации электронных средств массовой информации (НАЭСМИ), что оппонировала украинской журналистке, снявшей сюжет о жизни в Узбекистане сразу после смерти первого президента страны. Что в первом материале, что во втором, она не называет своей фамилии и издания, которое представляет.

Почти получасовой сюжет базируется на частном конфликте двух семей, сторону одной из которых приняла Е. Урлаева. Автор, поговорившая с участниками конфликта, соседкой конфликтующих и другими товарищами, побывавшая в психиатрической клинике, где на тот момент проходила лечение «защитница униженных и оскорбленных», приходит к выводу, что проблема требует юридического разрешения, но никак не вмешательства председателя ПАУ, состоящей на учете в психоневрологическом диспансере. Для придания  своим выводам большей убедительности девушка Насиба монтирует в материал фрагмент давнего видеоролика, где Е. Урлаева рассказывает сотрудникам милиции, как она собирает факты нарушения прав человека и от кого получает деньги за свою работу.

Разоблачение от Насибы


Соб. инф.



Поделиться

Версия для печати

Просмотров: 1164     14 апреля 2017


Пересечения по теме
  • Рот в рот и пять зарплат 15 июля 2011 в рубрике Факт
  • Путешествие наркотиков 20 февраля 2009 в рубрике Факт
  • Работа с ANELIK приостановлена 20 марта 2014 в рубрике Факт
  • Подарки от дедушки Ислама 28 декабря 2011 в рубрике Факт
  • От имени народа США… 26 августа 2011 в рубрике Факт
  • Кило мяса от президента 25 декабря 2008 в рубрике Факт
  • Веселье в строго отведенных местах 7 августа 2015 в рубрике Факт
  • Открытое заявление Хине Жилани 9 марта 2007 в рубрике Факт
  • Смотрите на здоровье 27 июля 2010 в рубрике Факт
  • Совет смотрящих или «козлы отпущения»? 20 августа 2009 в рубрике Факт
  • Такая связь от Beeline 14 мая 2013 в рубрике Факт
  • От звонка до звонка 6 июля 2011 в рубрике Факт
  • Супчик с потрошками от народа Америки 24 февраля 2010 в рубрике Факт
  • Отцовское напутствие 7 июня 2013 в рубрике Факт
  • Доллар на каждого, не считая отсутствующих 25 октября 2006 в рубрике Факт


    •
     
    Архив новостей
    «    Апрель 2017    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     
    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11
    12
    13
    14
    15
    16
    17
    18
    19
    20
    21
    22
    23
    24
    25
    26
    27
    28
    29
    30






    Подробнее на www.nbu.com -->




    		Последние новости по рубрикам
    1. От пояса благополучия к поясу верности
      14 апреля 2017 в рубрике Ракурс
    2. Концерт по заявке
      14 апреля 2017 в рубрике Культура
    3. Разоблачение от Насибы
      14 апреля 2017 в рубрике Факт
    4. Из потерпевшего - в обвиняемые
      14 апреля 2017 в рубрике Право
    5. Поговорим по-французски
      13 апреля 2017 в рубрике Связи
    6. Скончался Буритош Мустафаев
      13 апреля 2017 в рубрике Факт
    7. Долго думал
      12 апреля 2017 в рубрике Лица
    8. Да не станет первый последним
      12 апреля 2017 в рубрике Соседи
    9. На свободе. И с чистой совестью
      12 апреля 2017 в рубрике Резонанс
    10. Милицию указ исправит
      11 апреля 2017 в рубрике Право
    11. Возвращение Шодиевых
      10 апреля 2017 в рубрике Лица
    12. Ташкентская электричка
      9 апреля 2017 в рубрике Факт
    13. Ещё тот Шерзод
      9 апреля 2017 в рубрике Факт
    14. Камолот, покрытый тайной
      8 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    15. Фронтовики надели ордена
      7 апреля 2017 в рубрике Факт
    16. Чемодан, вокзал, Брюссель
      7 апреля 2017 в рубрике Факт
    17. Москва поработает над артикуляцией
      6 апреля 2017 в рубрике Братья
    18. Первый пошёл
      5 апреля 2017 в рубрике Братья
    19. Никто не забыт
      5 апреля 2017 в рубрике Дата
    20. Выпьют за Берию, выпьют за Юрия
      5 апреля 2017 в рубрике Факт
    21. Сверка часов и курсов
      5 апреля 2017 в рубрике Связи
    22. Праздничный обмен любезностями
      2 апреля 2017 в рубрике Связи
    23. Тишь да гладь
      2 апреля 2017 в рубрике Обзор прессы: тенденции
    24. По правде говоря...
      2 апреля 2017 в рубрике Дата
    25. Мы и сами с усами
      1 апреля 2017 в рубрике Факт
    		 Самые популярные материалы за месяц
    1. Разошлись полюбовно  (11051 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Ситуация
    2. Парижские тайны  (9481 просмотров)
      21 марта 2017 с сайта Говорят
    3. Принимая во внимание вышесказанное...  (7388 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Резонанс
    4. Бориска на царство?  (7261 просмотров)
      16 марта 2017 с сайта Версия
    5. Члены не по принуждению  (7215 просмотров)
      26 марта 2017 с сайта Резонанс
    6. Ко всеобщему удовлетворению  (7103 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Братья
    7. Федорино горе  (7052 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Мнение
    8. Жил тихо и ушёл тихо  (6870 просмотров)
      18 марта 2017 с сайта Лица
    9. Москва поработает над артикуляцией  (6007 просмотров)
      6 апреля 2017 с сайта Братья
    10. Мы и сами с усами  (5868 просмотров)
      1 апреля 2017 с сайта Факт
    11. Бери деньги сразу  (5570 просмотров)
      26 марта 2017 с сайта Обзор прессы: тенденции
    12. Жить не учат, помогут материально  (5522 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Экономика
    13. Милиция по закону  (5514 просмотров)
      20 марта 2017 с сайта Право
    14. И пойдут поезда  (5353 просмотров)
      17 марта 2017 с сайта Факт
    15. Зачем музыканту политология?  (5203 просмотров)
      24 марта 2017 с сайта Народ
    16. Возвращение Шодиевых  (5115 просмотров)
      10 апреля 2017 с сайта Лица
    17. От соперничества к сотрудничеству  (5105 просмотров)
      23 марта 2017 с сайта Ракурс
    18. Ровеснику революции  (5086 просмотров)
      28 марта 2017 с сайта Дата
    19. Я русский бы выучил только за то...  (5060 просмотров)
      29 марта 2017 с сайта Братья
    20. Дадим газу  (4990 просмотров)
      30 марта 2017 с сайта Братья
    21. Хороший сосед ближе родственника  (4922 просмотров)
      19 марта 2017 с сайта Факт
    22. Снятие блокады  (4828 просмотров)
      16 марта 2017 с сайта Братья
    23. Выпьют за Берию, выпьют за Юрия  (4770 просмотров)
      5 апреля 2017 с сайта Факт
    24. Фронтовики надели ордена  (4531 просмотров)
      7 апреля 2017 с сайта Факт
    25. Ещё тот Шерзод  (4414 просмотров)
      9 апреля 2017 с сайта Факт
     

    Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com
    Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства