Колокольный звон



Православные Узбекистана встретили пасху. С посланием архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всей пастве обратился глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.



Поздравив «с великим торжеством победы добра над злом и жизни над смертью – Воскресением Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира», митрополит напомнил, что в нынешнем году округ отметит «145 лет со дня начала епархиальной жизни, когда на нашу землю приехал первый архипастырь Ташкентской и Туркестанской епархии епископ Софония (Сокольский)».



Поздравив «с великим торжеством победы добра над злом и жизни над смертью – Воскресением Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира», митрополит напомнил, что в нынешнем году округ отметит «145 лет со дня начала епархиальной жизни, когда на нашу землю приехал первый архипастырь Ташкентской и Туркестанской епархии епископ Софония (Сокольский)».