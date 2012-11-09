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Колокольный звон

Православные Узбекистана встретили пасху. С посланием архипастырям, пастырям, диаконам, монашествующим и всей пастве обратился глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий.

Поздравив «с великим торжеством победы добра над злом и жизни над смертью – Воскресением Господа нашего Иисуса Христа, Спасителя мира», митрополит напомнил, что в нынешнем году округ отметит «145 лет со дня начала епархиальной жизни, когда на нашу землю приехал первый архипастырь Ташкентской и Туркестанской епархии епископ Софония (Сокольский)».

Колокольный звон


Соб. инф.



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Просмотров: 1114     17 апреля 2017


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