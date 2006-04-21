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Разбро полётов и пролётов

18 апреля 2017 года состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития республики за I квартал текущего года и выработке дополнительных практических мер по безусловному обеспечению реализации важнейших приоритетов и задач экономической программы на 2017 год.

Согласно официальным данным, только реализация мер по дальнейшему обеспечению надежной защиты частной собственности и сокращению присутствия государства в экономике способствовала значительному росту активности предпринимательской деятельности и созданию в первом квартале текущего года свыше 13,6 тысячи новых субъектов малого бизнеса, или на 64 процента больше, чем в аналогичном периоде 2016 года. Субъектам малого бизнеса выделены кредиты в размере 4,6 триллиона сумов, с ростом в 1,3 раза к первому кварталу 2016 года.

Объем освоенных инвестиций в экономику страны возрос на 9,7 процента, в том числе иностранных инвестиций и кредитов – на 10,5 процента. С начала года введены в эксплуатацию 9 крупных предприятий, а также свыше 4 тысяч производственных объектов. С начала года в экспортную деятельность вовлечены 258 новых предприятий, ранее не экспортировавших свою продукцию, а также освоены экспорт 117 новых видов товаров и 28 новых внешних рынков сбыта.

В рамках обсуждения насущных проблем экономического и социального развития заслушаны отчеты руководителей министерств и ведомств, государственных комитетов, заместителей премьер-министра. Деятельности ряда руководителей дана персональная оценка.

По итогам обсуждения внесенных на заседание правительства вопросов приняты соответствующие решения.

Разбро полётов и пролётов


Соб. инф.



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Просмотров: 1931     19 апреля 2017


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