Двойная бухгалтерия



Иногда бывает так, что, смотря фильм или читая книгу с лихо закрученным сюжетом, не веришь, что это может произойти с тобой. Но как говорится, не зарекайся…



Я живу в Шайхантохурском районе по улице Маликова, которая больше известна как Темир-тау, дом.17. И мой сюжет начался с того, что в сентябре 2015 года ко мне обратился инспектор Шайхантохурского райгаза Ганиев Б. с требованием замены старого газового счетчика. Якобы, он китайский и не считает, как положено. Ну надо, так надо…



Через пару дней он пришел уже с представителем абонентского отдела райгаза и сказали, для приобретения счетчика, оплаты монтажа и регистрации я должен заплатить 400 000 сум, и все они сделают сами. Ну кто же будет против такого сервиса! Я тут же заплатил, и они в том же сентябре месяце 2015 года привезли и установили новый газовый счетчик. Как положено опломбировали его, попросили написать заявление на регистрацию, дать им ксерокопии паспорта нового счетчика и моего паспорта. Ну все как надо… Все эти документы я им предоставил. И вот благополучный финал - 22 сентября того же 2015 года инспектор Ганиев пришел и сказал, что теперь я должен платить по новому счетчику. С этого времени в течении полутора лет каждый месяц ко мне домой приходили инспектора, которые снимали показания, делали расчеты, выписывали квитанции, и я исправно по терминалу оплачивал их. На что имеются все эти квитанции. Но, оказывается, это был не финал, а начало закручивания сюжета.



24 января 2017 года ко мне домой неожиданно пришла комиссия из райгаза и Узтрансгаза, которая сообщила, что я злостный неплательщик и у меня имеется задолженность за все эти годы. Более того, комиссия тут же произвела обмер помещений и сказала, что долг мой составляет… 6 миллионов сумов! И сумма эта образовалась от того, что я якобы в свое время отказался от установки газового счетчика. Я им показываю на счетчик, на уплаченные квитанции… Комиссия почесала затылок и …составила акт о том, что никакой задолженности у меня нет. И вся вина в их компьютере, где указана эта задолженность. Более того, комиссия сказала, что меня лично пригласят и при мне снимут этот долг. Ну как вам сюжет?!



Я им сказал «рахмат» и продолжал платить по счетчику. Приходили инспектора, которые, кстати после ушедшего Б.Ганиева, сменялись не один раз, снимали показания, выписывали квитанции… Газовая жизнь продолжалась, но недолго. 7 марта этого, 2017 года, не предупредив меня, в моем доме отключают газ. Я бегу с квитанциями в райгаз. Главный инженер смотрит на бумажки и командует открыть вентиль… Потом, видимо проникнувшись состраданием к моему пенсионному возрасту, посоветовал мне вплотную заняться этой неразберихой. Мол, я должен выяснить, почему все эти полтора года, с одной стороны аккуратно платил по счетчику, а они аккуратно зачисляли их на свой счет, но с другой стороны, почему они в райгазе не внесли мой счетчик в свой компьютер и все эти полтора года молча начисляли мне штраф. Двойная бухгалтерия… Представляете, это они мне советуют разобраться, а не своим сотрудникам, которые устроили весь этот бардак.



Вы думаете, я стукнул по столу, топнул ногой? Нет, я побежал и разыскал этого давно уволенного Б.Ганиева, притащил его в кабинет главного инженера, где бывший инспектор подтвердил, что я еще в 2015 году как положено сдал документы и эти документы находятся где то здесь в шейхантохурском райгазе. Ну и что? А ничего! Никто не собирается искать концы, выяснять откуда появилась моя задолженность.



Ну как вам сюжет! Комиссар Мегрэ умер бы от зависти!



В конце концов я обратился в Узтрансгаз по этому вопросу, но мне там ответили, чтобы я подавал в суд на Ганиева, то есть на стрелочника. Мол, наш суд разберется и накажет виновного. А мне, пенсионеру, у которого на иждивении дочь и маленькая внучка, кажется, что виновного надо искать в самом шейхантохурском райгазе, который, кстати регулярно грозит мне шестимиллионным штрафом.



Нурулла Кабиров, пенсионер, Ташкент, ул. Маликова (ранее Темир-Тау), д.17

