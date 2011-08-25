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Хамить хокимы не должны

О самовольном сносе жилого дома без предоставления равноценного жилья сообщила в ряд информационных изданий жительница города Фергана Татьяна Морозова (Трифонова). Она же рассказала о хамском отношении к простым людям главы городской администрации. «Городской хоким позволил себе разговаривать со мной как с быдлом - на «ты»: «иди, пошла, буду сносить ночью, поедешь, куда скажу, плевать я хотел на твои жалобы в Ташкент», - написала женщина, проживающая по ул. Бабура, д. №5, кв. 12.

В качестве документального подтверждения разрушения жилища Т. Морозова (Трифонова) разослала фотографии и выразила надежду, что её крик о помощи будет услышан в Ташкенте.

Хамить хокимы не должны


Соб. инф.



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Просмотров: 1292     23 апреля 2017


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