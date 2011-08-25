Хамить хокимы не должны

О самовольном сносе жилого дома без предоставления равноценного жилья
сообщила в ряд информационных изданий жительница города Фергана Татьяна
Морозова (Трифонова). Она же рассказала о хамском отношении к простым людям главы
городской администрации. «Городской хоким позволил себе разговаривать со
мной как с быдлом - на «ты»: «иди, пошла, буду сносить ночью, поедешь,
куда скажу, плевать я хотел на твои жалобы в Ташкент», - написала женщина, проживающая по ул. Бабура, д. №5, кв. 12.
В качестве документального подтверждения разрушения жилища Т. Морозова (Трифонова) разослала фотографии и выразила надежду, что её крик о помощи будет услышан в Ташкенте.
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