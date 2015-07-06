Век Свободы не видать?

По информации из конфиденциальных источников, из США отозван
Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в этой стране Бахтиёр
Гулямов - родной брат бывшего заместителя председателя Службы
национальной безопасности (СНБ), генерал-лейтенанта Шухрата Гулямова.
Причины отзыва источник не сообщает, но не исключает, что отстранение от
должности одного опосредованно связано с отстранением другого.
Впрочем, вполне возможно, что посла отозвали в связи с истечением срока
полномочий, поскольку верительные грамоты президенту США Бараку Обаме он
вручил 18 июля 2013 года.
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