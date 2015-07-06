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Век Свободы не видать?

По информации из конфиденциальных источников, из США отозван Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в этой стране Бахтиёр Гулямов - родной брат бывшего заместителя председателя Службы национальной безопасности (СНБ), генерал-лейтенанта Шухрата Гулямова. Причины отзыва источник не сообщает, но не исключает, что отстранение от должности одного опосредованно связано с отстранением другого. Впрочем, вполне возможно, что посла отозвали в связи с истечением срока полномочий, поскольку верительные грамоты президенту США Бараку Обаме он вручил 18 июля 2013 года.

Век Свободы не видать?


Соб. инф.



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Просмотров: 1402     23 апреля 2017


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