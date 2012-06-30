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Забыли, когда в народе были

17-22 апреля 2017 года

Республиканские СМИ 14 марта распространили сообщение под заголовком «Перспективные проекты, способствующие дальнейшему повышению уровня жизни людей». В нем рассказывается о втором дне пребывания президента в Самаркандской области. В частности, глава государства второй день поездки ознакомился с проектами по развитию туризма. «В целях дальнейшего развития этого потенциала и широкого привлечения туристов разработаны проекты по созданию в городе Самарканде свободной туристической зоны в 2017-2019 годах. Согласно этим проектам возводятся туристическо-развлекательный гостиничный комплекс на улице Амира Темура и комплекс зимнего отдыха у Самаркандского гребного канала», - пишет УзА.

Все ведущие СМИ опубликовали 19 апреля постановление президента «О создании Аллеи литераторов в Национальном парке Узбекистана имени Алишера Навои». Решение это, как говорится в документе, принято «в целях увековечения памяти выдающихся мастеров слова, оставивших яркий след в духовной жизни нашего народа, превращения Национального парка в уникальный историко-культурный комплекс, способствующий повышению культурного уровня населения, прежде всего молодежи, а также ознакомлению гостей и туристов из разных стран мира с достижениями национальной литературы».

    В этот же день в печати публикуется большой указ главы государства «Об образовании Государственного комитета Республики Узбекистан по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции». В соответствии с этим документом, Государственный комитет по приватизации, демонополизации и развитию конкуренции преобразован в Государственный комитет по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции.

Также 19 апреля опубликовано постановление «О мерах по повышению эффективности работы с приватизированными предприятиями».

В газетах за 20 апреля публикуется материал УзА, озаглавленный «Обсуждены вопросы локализации и экспорта». В нем сообщатся, что под председательством президента 19 апреля 2017 года состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению мер по усилению персональной ответственности руководителей всех уровней за оптимизацию объемов и структуры импорта за счет углубления локализации производства и расширения промышленной кооперации, а также безусловное выполнение прогнозных параметров экспорта и полную мобилизацию резервов для дальнейшего увеличения его объемов.

В этот же день ведущие республиканские издания опубликовали указ президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию управления системой жилищно-коммунального обслуживания». Согласно ему, в республике образуется министерство жилищно-коммунального обслуживания (далее – Минжилкомобслуживания). В его структуру входят управления в областях и отделы в городах районах, ГУП «Инжиниринговая компания по строительству многоквартирных домов, объектов теплоснабжения» с территориальными филиалами. Также при новом министерстве будут созданы инспекции по контролю в сфере эксплуатации многоквартирного жилищного фонда (Жилфондинспекция).  
Как отмечается в комментариях к документу, его реализация позволит обеспечить достигнуть семи целей, последнее из которых  - «седьмое – повышение уровня обеспеченности населения своевременными качественными коммунальными услугами».

Также 20 апреля в печати публикуется еще один указ президента «Об образовании Государственной инспекции по контролю за использованием питьевой воды при Кабинете Министров Республики Узбекистан». Он, как отмечается, в документе, принят «в целях коренного улучшения обеспечения населения республики качественной питьевой водой, эффективной эксплуатации объектов системы водоснабжения и канализации, рационального использования ресурсов питьевой воды, а также создания единой системы государственного контроля за использованием питьевой воды».

В газетах 21 апреля опубликовано постановление президента «О мерах по дальнейшему развитию системы высшего образования» и комментарий к нему. Как отмечается, документ принят «в целях кардинального совершенствования системы высшего образования, коренного пересмотра содержания подготовки кадров в соответствии с приоритетными задачами социально-экономического развития страны, обеспечения необходимых условий для подготовки специалистов с высшим образованием на уровне международных стандартов».

В субботних номерах газет напечатан указ главы государства «О совершенствовании системы государственного управления в сфере экологии и охраны окружающей среды». Согласно ему, Государственный комитет по охране природы преобразуется в Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды. Это решение принято «в целях кардинального совершенствования государственного управления в сфере обеспечения экологической безопасности и охраны окружающей среды в республике, улучшения экологической обстановки, предотвращения вредного воздействия отходов на состояние здоровья граждан, создания благоприятных условий для повышения уровня и качества жизни населения, дальнейшего совершенствования системы сбора, хранения, транспортировки, утилизации, переработки и захоронения бытовых отходов».

В узбекских СМИ 19 апреля опубликовано «Информационное сообщение о заседании Кабинета Министров Республики Узбекистан». В нем говорится о том, что 18 апреля 2017 года состоялось заседание Кабинета Министров, посвященное итогам социально-экономического развития республики за I квартал текущего года и выработке дополнительных практических мер по безусловному обеспечению реализации важнейших приоритетов и задач экономической программы на 2017 год, определенных Президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиёевым на заседании правительства республики 14 января т.г.

«Встреча в Министерстве иностранных дел» - под таким  заголовком 18 апреля  печатные СМИ сообщили о том, что министр иностранных дел Абдулазиз Камилов встретился с прибывшим в страну с официальным визитом министром иностранных дел и международного развития Франции.

Ряд изданий 20 апреля перепечатали информацию УзА «Узбекско-Китайский бизнес-форум». В ней сообщается, что в столичном Международном бизнес-центре состоялись бизнес-форум и кооперационная биржа с участием деловых кругов Узбекистана и Китайской Народной Республики.

Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 18 апреля под рубрикой «Актуальная тема» опубликовали заметку под заголовком «Парковаться не на тротуарах, а на автостоянках». В нем говорится о брифинге, организованном при участии специалистов Главного управления по архитектуре и строительству, а также Главного управления внутренних дел города Ташкента. Речь шла о том, что в ближайшем будущем в столице начнется работа по возведению вместительных автостоянок по международным стандартам, которые органично впишутся в городской ландшафт. «…Разработан проект по сносу незаконных гаражных построек и возведению на их месте удобных, вместительных автостоянок открытого типа, а также многоярусные закрытого типа — двухъярусные, вместимостью 80 автомобилей, трехъярусные — 144 автомобиля и шестиярусные  — 480 и 532 автомобиля. Автостоянки открытого типа,  расположенные внутри жилых районов, будут финансироваться со стороны местных властей и станут частью проектов по улучшению жилищных и социально-бытовых условий жителей столицы. К возведению многоярусных автостоянок предполагается привлечь частные и предпринимательские структуры», - пишет автор.  
Газета «Адолат» 21 апреля опубликовала фоторепортаж, заголовок которого в смысловом переводе звучит как «Мрачные картины махали «Дилбог». Автор описывает, как  группа  депутатов партии «Адолат»  для встречи с электоратом посетила один из кварталов городка авиастроителей. Депутаты, как отмечаются, не ограничились официальной встречей, а посетили жилые кварталы, где увидели много нерешенных проблем. В частности, побывали в семейном общежитии, которое нуждается в капитальной реконструкции. «Если бы нам рассказали, что в центральной части Ташкенте есть здания в таком плачевном состоянии, мы бы не поверили. Но мы увидели все своими глазами», - пишет журналист.

Еженедельное издание «Оила даврасида» опубликовало критический материал под заголовком  «Скорая помощь, которая нуждается в скорой помощи». «Когда в древней Бухаре будут решены «древние» проблемы, - задается риторическим вопросом автор в подзаголовке к публикации. Речь идет о сельских врачебных пунктах в некоторых районах Бухарской области. Журналист описывает  запущенные, старые здания, отсутствие элементарных условий для приема больных и хранения лекарственных препаратов, которых, к слову, катастрофически не хватает. Пишет об ужасных дорогах, которые в оперативном порядке ремонтируют лишь в том случае, если по ним собираются проехать руководители. «Выводов мы не делаем, но надеемся, что указанные недостатки когда-нибудь будут устранены», - заключает автор.
 
Газета «Жамият» опубликовала статью «Фермер хочет справедливости». Автор описывает злоключения  фермера из Сурхандарьинской области, который безуспешно пытается получить землю. Казалось бы, он прошел все регистрационные процедуры в «едином окне» при хокимияте и даже выиграл тендер. Но потом начались «игры», и судебные процессы один за другим, выносящие прямо противоположные решения. Так продолжается почти год. «Мы не хотим давать оценку порядку выделения земли фермерам. Ни хотим называть, кто прав, а кто виноват. Но призываем вслед за президентом, повышать качество работы судов. Пусть они, наконец, прекратят изматывать людей, откажутся от практики пересмотра решений в разных инстанциях и вынесения разных решений», - заключает автор.

Забыли, когда в народе были


Соб. инф.



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Просмотров: 970     23 апреля 2017


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