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Кто спровоцировал банковский коллапс

Банки Узбекистана без объяснения причин приостановили платежи по импортным контрактам, как для коммерческих структур, так и для государственных организаций. Причем, приостановление коснулось, как контрактов в СКВ, так и контрактов, в которых экспортер готов принять оплату в национальной валюте Узбекистана. По сообщению нашего источника, в субботу, 22 апреля, состоялось закрытое заседание правления Центрального банка, темой которого стало обсуждение спровоцированного им же коллапса, однако, решения о возобновлении платежей на нем принято не было. Иностранные экономические партнеры Узбекистана, мягко говоря, в недоумении…

Эксперты, за консультацией к которым обратилось наше издание, считают, что банковский коллапс, ставящий под сомнение не только перспективы привлечения Узбекистаном иностранных инвестиций, но и репутацию нового президента страны, - результат сговора банкиров и контролирующих экономику страны коммерческих структур, на протяжении десятилетий, имеющих доступ к конвертации по официальному курсу. Структур, за которыми стоят семьи влиятельных должностных лиц, привыкшие к своему особому положению, позволяющему сколачивать миллиардные (в долларовом эквиваленте) состояния лишь по причине доступа к «кормушке» ЦБ. И это – не фигура речи. Наше издание рассказывало о схеме, по которой, используя разницу между тремя курсами национальной валюты Узбекистана и соответствующие связи, можно в течение рабочей недели положить на личный счет где-нибудь за границей 10 миллионов долларов США. Можно и больше – всё зависит от аппетита и уровня коррупционных связей. Причем, не затратив ни цента и не произведя ни одной единицы продукции. Кто эту статью пропустил – может зайти по данной ссылке.

Некоторые эксперты вообще считают, что председатель Центрального банка Файзулла Мулладжанов, равно как и председатели нескольких коммерческих банков, лишь формально в команде нового президента Узбекистана, но играют за ту, что необоснованные финансовые преференции получила при Исламе Каримове. Понятно, что эта группа лиц не желает сдавать без боя занятые позиции. Не исключено, допускают эксперты, что именно олигархия, вросшая в государственный аппарат управления, постарается воспрепятствовать намерениям Шавката Мирзиёева провести радикальные  реформы в сфере валютного регулирования, без осуществления которых вообще бессмысленно говорить об экономическом прорыве.

Напомним, что неделю назад президент Узбекистана выразил обеспокоенность излишним увлечением коммерческих и государственных структур импортными поставками, вымывающими СКВ из бюджета страны. Говоря об оттоке валюты, глава государства, в первую очередь подразумевал тех, кто пользуется доступом к конвертации по курсу установленному Центральным банком. Названия этих компаний и тех, кто за ними стоит, в Узбекистане - не тайна. Повторяем: президент выразил обеспокоенность увлечением валютными поставками, имея на то веские основания, но не отдавал команды прекратить их полностью или приостановить без объяснения причин. Команду, фактически ставящую под удар репутацию государства и его лидера, отдали другие.

Это и беспокоит.

Кто спровоцировал банковский коллапс


Сергей Ежков



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Просмотров: 2842     24 апреля 2017


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