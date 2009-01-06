Платежи по контрактам возобновлены



По информации, полученной нашим изданием из конфиденциальных источников, 25 апреля все банки Узбекистана возобновили платежи по импортным контрактам, приостановление которых устно инициировал Центральный банк, неверно истолковав претензии к импортерам президента страны. На момент подготовки этого текста пресс-служба ЦБ готовит официальное сообщение по данному вопросу.



Напомним, что о ненормальной ситуации в банковской сфере, вызванной произвольным приостановлением платежей по импортным контрактам без объяснения причин наше издание сообщило сутками ранее в публикации



Судя по происшедшему, реакция на искусственно созданную банкирами проблему, не заставила себя ждать.





Напомним, что о ненормальной ситуации в банковской сфере, вызванной произвольным приостановлением платежей по импортным контрактам без объяснения причин наше издание сообщило сутками ранее в публикации «Кто спровоцировал банковский коллапс» . Автор подчеркнул, что действия банкиров, не вписывающиеся в правовое русло, поставили под удар репутацию Узбекистана как субъекта международной экономической деятельности, и президента страны, приступившего к масштабным экономическим реформам.Судя по происшедшему, реакция на искусственно созданную банкирами проблему, не заставила себя ждать.