

26 апреля в 5 часов 22 минуты 53 секунды по местному времени в Ташкенте произошло землетрясение, исходная сейсмичность которого была равна 8 баллам (по 12-балльной шкале). Небольшая глубина очага привела к тому, что сила сотрясений в эпицентре была около 8 баллов, магнитуда 5,3, а зона максимальных разрушений - 10 кв.км. В результате было разрушено свыше 2 млн. кв. м. жилья, 236 административных зданий, около 700 объектов торговли и общественного питания, 26 коммунальных предприятий, 181 учебное заведение, в том числе школ на 8 тыс. мест, 36 культурно-бытовых учреждений, 185 медицинских и 245 промышленных объектов. Без крова осталось более 78 тыс. семей, или свыше 300 тыс. человек. Зарегистрировано 8 случаев смерти и госпитализировано около 150 человек.



В тот же день в столицу Узбекской ССР прибыла делегация правительства СССР и КПСС во главе с Генеральным секретарем ЦК Л.И Брежневым. В пострадавший город со всех республик СССР сразу отправили строительные поезда. В Ташкенте было установлено более 15 тыс. палаток, открылось около 600 временных магазинов и предприятий общественного питания. Почти 15 тыс. семей в организованном порядке и с их согласия были переселены в другие города Узбекистана и союзные республики. Ташкентские дети отдыхали в пионерских лагерях 94 областей СССР.



К началу зимы 1966 года была выполнена первостепенная задача - более 300 тыс. ташкентцев получили кров. За короткое время, немногим более 3,5 лет, была решена задача ликвидации последствий землетрясения. Выросли новые кварталы, микрорайоны, массивы, появился город-спутник (его так и называли долгое время - Спутник) Сергели. В Ташкенте строителями союзных республик и воинами-строителями было построено более 1 млн. 800 тыс. кв.м. жилья. Восстановлены более 60 тыс. квартир, построены школы, здания культурно-бытового и административного назначения. Строители из союзных республик возвели школ на 18,2 тыс. мест, детских садов и яслей почти на 9 тыс. мест. Если до землетрясения в Ташкенте за год возводили не более 300 тыс. кв.м. жилья, а общая жилая площадь города составляла 7 млн. 935 тыс. кв.м., то к концу 1970 года только строителями Ташкента было построено более 4 млн. кв.м. жилья.



Землетрясение 1966 года явилось толчком для организации в СССР специальных комплексных исследований с целью изучения глубинного строения сейсмоопасных районов и геологических причин землетрясений и возможности их предсказаний. Для проведения таких исследований на базе Центральной сейсмической станции «Ташкент» был создан Институт сейсмологии при АН УзССР.



... Это история. Так уж вышло, что нынешняя молодежь смутно представляет себе, как заново отстраивали Ташкент и кто это делал. К примеру, ей невдомек, что решение о строительстве метрополитена в столице Узбекской ССР принято по инициативе Леонида Ильича Брежнева. Что основные автомобильные магистрали в городе спроектированы именно в те, теперь уже далекие годы. Что Ташкент стал первым городом в СССР, где исчезли коммунальные квартиры, а каждая семья получала отдельную, благоустроенную и совершенно бесплатно.



Как давно это было. Дружба народов, Союз нерушимый республик свободных. Жили при коммунизме, но осознали это значительно позже...



На снимке: Ташкент. 26 апреля 1966 года. Первый секретарь ЦК Компартии Узбекистана Шараф Рашидович Рашидов встречает Генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева и председателя Совета Министров СССР Алексея Николаевича Косыгина.





