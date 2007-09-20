День открытых дверей



26 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Джозефа Леонарда Вотела, прибывшего в страну с рабочим визитом. Как сообщило правительственное информационное



Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено складывающейся ситуации в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране.



В тот же день президент Узбекистана принял прибывшего с официальным визитом министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. На переговорах стороны



Как сообщило правительственное информационное агентство , в ходе состоявшейся беседы были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимовыгодного и многопланового сотрудничества, в том числе в военной и военно-технической сферах.Состоялся обмен мнениями по вопросам обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было уделено складывающейся ситуации в Афганистане и перспективам достижения мира в этой стране.В тот же день президент Узбекистана принял прибывшего с официальным визитом министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. На переговорах стороны уделили внимание расширению взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, практической реализации совместных проектов по модернизации туристической инфраструктуры, созданию современных высокотехнологичных производств в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической отраслях, промышленности строительных материалов, по глубокой переработке сельхозпродукции и другим направлениям.