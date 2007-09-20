День открытых дверей

26 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял командующего
Центральным командованием Вооруженных сил США генерала Джозефа Леонарда
Вотела, прибывшего в страну с рабочим визитом. Как сообщило
правительственное информационное агентство, в ходе состоявшейся беседы
были обсуждены актуальные вопросы двустороннего взаимовыгодного и
многопланового сотрудничества, в том числе в военной и
военно-технической сферах.
Состоялся обмен мнениями по вопросам
обеспечения безопасности и стабильности в регионе. Особое внимание было
уделено складывающейся ситуации в Афганистане и перспективам достижения
мира в этой стране.
В тот же день президент Узбекистана принял прибывшего с официальным визитом министра иностранных дел Турецкой Республики Мевлюта Чавушоглу. На переговорах стороны уделили внимание расширению взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, практической реализации совместных проектов по модернизации туристической инфраструктуры, созданию современных высокотехнологичных производств в текстильной, кожевенной, химической и фармацевтической отраслях, промышленности строительных материалов, по глубокой переработке сельхозпродукции и другим направлениям.
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