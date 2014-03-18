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Моли бога, чтобы не подорожала

Компания GM Uzbekistan заложила 100-процентную разницу между официальным и рыночным курсом доллара по отношению к узбекскому суму в цену обновленного седана бизнес-класса Chevrolet Malibu. Согласно распространенной информации, со ссылкой на пресс-службу компании, стоимость этого автомобиля составит 210 миллионов сумов ($27000 по курсу «черного рынка» на момент подготовки материала), но 111 миллионов при условии платежа международной пластиковой картой.

Напомним, что сборка легковых автомобилей началась в Узбекистане в 1996 году. Изначальная проектная мощность производства, размещенного в Андижанской области была ориентирована на 200 тысяч автомобилей ежегодно. Позже сборку автомобилей модели Damas наладили в Хорезмской области. В минувшем году в стране было собрано всего 88 тысяч легковых автомобилей.

Отметим и то, что их производство традиционно финансируется из кармана потенциальных покупателей. Несмотря на то, что сборка авто осуществляется в Узбекистане более 20 лет, на популярные модели в стране по-прежнему существует очередь, ожидание в которой растягивается на несколько месяцев. Получить желаемый автомобиль досрочно возможно лишь при даче взятки.

Моли бога, чтобы не подорожала


Соб. инф.



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Просмотров: 1150     27 апреля 2017


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