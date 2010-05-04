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Семья не тонет

27 апреля нашла подтверждение информация о назначении сына председателя Центрального банка Узбекистана Абдумаджида Мулладжанова, уволенного из рядов МВД в октябре 2014 года, начальником РУВД Алмазарского района.

Напомним, что на пенсию полковника А. Мулладжанова отправили с должности начальника УВД Ташкентской области. По данным нашего источника, причиной тому стало совмещение полковником государственной службы с коммерческой деятельностью. Ему приписывали владение заводиками, автозаправочными станциями и т.д. В период проведения следственных действий А. Мулладжанову даже пришлось недолго посидеть под арестом. Однако дело до суда не дошло.

Кстати, в том же октябре 2014 года от должности прокурора Кибрайского района Ташкентской области был освобожден Алишер Абдусаломов - зять председателя ЦБ Узбекистана и одновременно сын председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК ).

Семья не тонет


Соб. инф.



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Просмотров: 709     28 апреля 2017


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