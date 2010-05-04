Семья не тонет



27 апреля нашла подтверждение информация о назначении сына председателя Центрального банка Узбекистана Абдумаджида Мулладжанова, уволенного из рядов МВД в октябре 2014 года, начальником РУВД Алмазарского района.



Напомним, что на пенсию полковника А. Мулладжанова



Кстати, в том же октябре 2014 года от должности прокурора Кибрайского района Ташкентской области был



Напомним, что на пенсию полковника А. Мулладжанова отправили с должности начальника УВД Ташкентской области. По данным нашего источника, причиной тому стало совмещение полковником государственной службы с коммерческой деятельностью. Ему приписывали владение заводиками, автозаправочными станциями и т.д. В период проведения следственных действий А. Мулладжанову даже пришлось недолго посидеть под арестом. Однако дело до суда не дошло.Кстати, в том же октябре 2014 года от должности прокурора Кибрайского района Ташкентской области был освобожден Алишер Абдусаломов - зять председателя ЦБ Узбекистана и одновременно сын председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК ).