Семья не тонет

27 апреля нашла подтверждение информация о назначении сына председателя
Центрального банка Узбекистана Абдумаджида Мулладжанова, уволенного из
рядов МВД в октябре 2014 года, начальником РУВД Алмазарского района.
Напомним, что на пенсию полковника А. Мулладжанова отправили с должности начальника УВД Ташкентской области. По данным нашего источника, причиной тому стало совмещение полковником государственной службы с коммерческой деятельностью. Ему приписывали владение заводиками, автозаправочными станциями и т.д. В период проведения следственных действий А. Мулладжанову даже пришлось недолго посидеть под арестом. Однако дело до суда не дошло.
Кстати, в том же октябре 2014 года от должности прокурора Кибрайского района Ташкентской области был освобожден Алишер Абдусаломов - зять председателя ЦБ Узбекистана и одновременно сын председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК ).
Независимая интернет-газета “UzMetronom.com” 2006 - 2013 uzmetronom@gmail.com Полное или частичное воспроизведение материалов интернет-газеты без ссылки и упоминания имени автора запрещено и является нарушением международного законодательства