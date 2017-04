Мы хлеба горбушку - и ту пополам

24-29 апреля 2017 года



Ведущие СМИ республики распространили 25 апреля сообщение УзА «О телефонном разговоре президентов Республики Узбекистан и Республики Казахстан». В нем говорится, что по взаимной договоренности 24 апреля состоялся телефонный разговор президентов Узбекистана Шавката Мирзиеева и Казахстана Нурсултана Назарбаева. «Главы государств с удовлетворением констатировали активизацию двустороннего взаимовыгодного сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, научно-технической, культурно-гуманитарной и других сферах», – говорится в сообщении.



В этих же номерах газет напечатано сообщение «Президенты Узбекистана и Сингапура обменялись поздравительными посланиями». В нем говорится, что президенты Узбекистана и Сингапура обменялись поздравительными посланиями по случаю 20-летия установления дипломатических отношений между нашими государствами. «Высокой оценки заслуживает продуктивная деятельность сингапурских компаний в Узбекистане, вносящих свой вклад в модернизацию и технологическое обновление нашей страны путем создания высокотехнологичных производств. Сегодня также успешно функционирует Сингапурский институт развития менеджмента в Ташкенте, который ведет подготовку высококвалифицированных кадров для различных отраслей экономики Узбекистана», - приводятся слова из послания главы Узбекистана.



В СМИ также распространено постановление президента «О программе развития системы теплоснабжения на период 2018–2020 гг.». Документом утверждена Программа по развитию системы теплоснабжения на указанный период. Согласно указу, многоквартирные дома и административные здания, подключенные к системе центрального теплоснабжения, больше строить не будут. Они должны обогреваться энергоэффективными локальными котельными или индивидуальными внутриквартирными системами теплоснабжения.



Все республиканские СМИ 26 апреля опубликовали постановление президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы содержания и эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на период 2017-2021 годы» и комментарий к нему. Документом утверждена Программа по ремонту, благоустройству и улучшению условий эксплуатации многоквартирного жилищного фонда на 2017-2021 годы.



В газетах 27 апреля публикуются сообщения о том, что президент принял министра иностранных дел Турции и командующего Центральным командованием Вооруженных сил США. В этих же номерах газет опубликована беседа корреспондента УзА с министром иностранных дел Турции под заголовком «Мевлют Чавушоглу: «Открываются новые горизонты сотрудничества».



«Уверен, что обсужденные в ходе разговора с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым вопросы и договоренности, достигнутые между главами двух государств, выведут на новый уровень наши взаимоотношения, послужат открытию новых горизонтов взаимовыгодного сотрудничества», - подчеркивает глава МИД Турции.



В республиканских изданиях 28 апреля опубликован отчет УзА «Основная цель – дальнейшее развитие нашей страны и повышение благосостояния народа» о том, что накануне президент посетил Джизакскую область. В частности, сообщается, что глава нашего государства посетил Зафарабадский район. В сельском сходе граждан «Чимкургон» состоялась церемония закладки первого камня Джизакского нефтеперерабатывающего комплекса. Президенту были представлены проекты по развитию животноводства и птицеводства в области, созданию виноградников, теплиц, пчеловодческих хозяйств в Зааминском районе, завода в Бахмальском районе по переработке молока, где будет содержаться двухтысячное поголовье крупного рогатого скота, агрофирмы по разведению племенных коз и переработке козьего молока в Фаришском районе, созданию ореховых плантаций в Галляаральском районе, развитию рыбоводства в Айдар-Арнасайской системе озер.



Ряд изданий 27 апреля опубликовал сообщение УзА «Встречи делегации Палестины». Как отмечается, делегация Государства Палестина во главе с заместителем министра иностранных дел Мазен Шамия провела переговоры в ряде министерств и ведомств нашей страны. «Во время встречи в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан обсуждались перспективы развития узбекско-палестинских отношений, сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества и других структур, а также состоялся обмен мнениями по региональным и международным вопросам, представляющим взаимный интерес», - пишут газеты.



В республиканских изданиях 28 апреля публикуется информация УзА «Встреча в Министерстве иностранных дел». В ней сообщается, что в Министерстве иностранных дел Республики Узбекистан 27 апреля состоялась встреча с заместителем министра иностранных дел Государства Кувейт Али Сулайманом аль-Саидом. «В этот же день в городе Ташкенте прошел первый раунд узбекско-кувейтских межмидовских политических консультаций», - пишет УзА.



Газеты «Халк сузи» и «Народное слово» 27 апреля опубликовали статью под заголовком «Открытая, доброжелательная и прагматичная политика». «Узбекистан, отличаясь самой большой в Центральной Азии численностью населения, богатыми природными ресурсами и удобным географическим расположением, играет ключевую роль в ее социально-экономическом развитии. Поэтому проводимая нашим государством внешняя политика, его отношения с соседними странами имеют важное значение в судьбе всего региона почти с 70-миллионным населением. В этом же кроется и причина того, что сегодня международные эксперты, мировые средства массовой информации обращают пристальное внимание на внешнюю политику Президента Шавката Мирзиёева с соседними государствами», - пишет автор. Далее приводятся примеры налаживания добрососедских отношений с соседними государствами. «Как отметил министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов на состоявшемся недавно первом заседании Международного пресс-клуба, внешняя политика нашего государства предусматривает прежде всего эффективное использование всех политических и дипломатических возможностей для обеспечения безопасности и спокойствия народа. При этом огромное значение имеет формирование пояса благополучия вокруг Узбекистана. В последнее время установлены дружественные добрососедские отношения с приграничными странами, что является практическим результатом такого подхода», - пишут газеты.



Некоторые издания республики привели данные очередного соцопроса, проведенного центром «Ижтимоий фикр». На этот раз он был направлен на «выявление приоритетных, утвердившихся в общественном мнении тенденций по вопросам семьи и брака, воспитания детей, формирования гармонично развитого поколения, изучения системы социальных ориентаций и установок узбекистанцев». «У большей части населения за годы независимости произошла демократизация семейных отношений, формируется семья нового типа, основанная на нормах равных обязанностей мужа и жены, их равной ответственности за укрепление семейных ценностей. Стало больше граждан, которые считают, что женщина в семье вместе с мужчиной вносит вклад в семейный бюджет и принимает участие в его распределении», - утверждают узбекские социологи.



В ряде изданий публикуется интервью УзА с дочерью Шарафа Рашидова «Дом, в котором всегда светло». Речь о личности бывшего руководителя республики, его семье.



Любопытный материал опубликовала газета «Народное слово» 28 апреля под заголовком «Хочу высокооплачиваемую и престижную работу». Автор рассуждает над вопросом, почему при наличии вакансий немало молодых людей сетует на то, что ее, этой самой работы нет? По его мнению, многие молодые люди хотят сразу и престижную работу, и высокие заработки, а усилия для этого предпринять не хотят.



В субботнем номере этого же издания опубликована заметка «Священные рубежи Родины надежно защищены». В ней подводятся итоги работы в 2016 году Комитета по охране государственной границы Службы национальной безопасности. «Всего было задержано 7343 нарушителя государственной границы, 6887 нарушителей пограничного режима, более 1374 лиц, не соблюдавших порядок пребывания на территории страны, - пишет автор.



Газета Mahalla 29 апреля опубликовала критический материал, озаглавленный «Посещаемости, которой нет в Чиракчи». Автор делится впечатлениями от посещения учебных заведений и сельских врачебных пунктов в Чиракчинском районе. Он описывает ситуации, когда дети не посещают учебные заведения, а ответственные лица относятся к этому с полным безразличием. Журналист издания пытается познакомиться с деятельностью сельского врачебного пункта, но не находит там никого, кроме охранника.



Газета XXI Asr под рубрикой «Журналисткой расследование» опубликовала статью «Ситуация «вне игры». В ней рассказывается о сложном положении, в которое попал доверчивый фермер из Ташкентской области. Два его партнера оказались ранее судимыми мошенниками. Под залог его имущества они получил в банке почти двухмиллиардный кредит. Автор материала поражается тому, как подделав печати фермера, другие необходимые документы у нотариуса, проходимцы «легко» получили такую огромную сумму.



«Порой за пять – десять миллионов сумов банковского кредита нужно много постараться», - удивляется журналист. Он также обращает внимание на то, что суд без присутствия фермера выносит решение о передаче банку его имущества в счет погашения кредита.



Узбекские СМИ продолжают публиковать материалы об опасностях социальных сетей. В материале газеты «Адолат» под заголовком «От игры - до смерти» рассказывается о разного рода, на первый взгляд, безобидных виртуальных играх, которые, в конечном счете могут привести к суициду.





