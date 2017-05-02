Прощайте, профессор

1 мая, не дожив всего месяц до 87 лет, в Ташкенте скончался Феликс
Петрович Нестеренко, в прошлом - профессор ТашГУ имени В. Ленина (позже -
имени Мирзо Улугбека), декан факультета журналистики, ещё при жизни ставший легендой этого факультета.
Он читал лекции
тем, кому сегодня за семьдесят, и тем, кому ещё нет сорока.
Профессиональной подготовке журналистов Узбекистана Феликс Петрович
посвятил жизнь. Всегда улыбчивый, энергичный даже в весьма солидном
возрасте, с обязательным портфелем в руке, он был частым гостем в
редакциях ведущих газет. Непременно - с группой студентов, которые
ходили по коридорам разве что не с открытыми ртами. Профессору были
свойственны ирония, граничащая с сарказмом, и трезвый взгляд на
происходящее. Не все студенты относились к нему по-доброму, но запомнили
все.
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