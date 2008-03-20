Комиссара ждут после праздника



10-12 мая в Узбекистане с официальным визитом будет находиться Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Это первая поездка комиссара в Центральноазиатский регион после вступления в должность.



Ожидается встреча Зейд Раад аль-Хусейна с официальными лицами республики, представителями правозащитных и иных неправительственных организаций. В ходе встреч планируется обсудить ситуацию с соблюдением прав человека в стране и пути её улучшения.



