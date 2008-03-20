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Комиссара ждут после праздника

10-12 мая в Узбекистане с официальным визитом будет находиться Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Это первая поездка комиссара в Центральноазиатский регион после вступления в должность.

Ожидается встреча Зейд Раад аль-Хусейна с официальными лицами республики, представителями правозащитных и иных неправительственных организаций. В ходе встреч планируется обсудить ситуацию с соблюдением прав человека в стране и пути её улучшения.

Комиссара ждут после праздника


Соб. инф.



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Просмотров: 1035     3 мая 2017


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