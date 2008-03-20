Комиссара ждут после праздника

10-12 мая в Узбекистане с официальным визитом будет находиться Верховный
комиссар ООН по правам человека Зейд Раад аль-Хусейн. Это первая
поездка комиссара в Центральноазиатский регион после вступления в
должность.
Ожидается встреча Зейд Раад аль-Хусейна с официальными лицами республики,
представителями правозащитных и иных неправительственных организаций. В ходе встреч планируется
обсудить ситуацию с соблюдением прав человека в стране и пути её улучшения.
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