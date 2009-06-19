На толчок не побежали







Сведений о разрушениях и пострадавших нет.



По информации МЧС со ссылкой на данные сейсмостанции «Ташкент», 3 мая 2017 года в 09:47 по местному времени зарегистрировано землетрясение, эпицентр которого находится в юго-восточном направлении в 295 км от Ташкента, на территории Республики Таджикистан. Магнитуда землетрясения в эпицентре составила М=6,0. Сила подземных толчков на территории республики составила: в Фергане-4,5 балла, Андижане-4 балла, Ташкенте-3,5-4 балла.Сведений о разрушениях и пострадавших нет.