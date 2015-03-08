Суббота будет рабочей







Постановлением президента Узбекистана перенесён выходной день с субботы 6 мая 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года. 6 мая следует считать рабочим днем. Перенос выходного обусловлен созданием благоприятных условий для празднования 9 мая Дня памяти и почестей.