Суббота будет рабочей

Постановлением президента Узбекистана перенесён выходной день с субботы 6
мая 2017 года на понедельник 8 мая 2017 года. 6 мая следует считать
рабочим днем. Перенос выходного обусловлен созданием благоприятных
условий для празднования 9 мая Дня памяти и почестей.
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